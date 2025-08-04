Вчені пояснили, які захворювання може провокувати спека. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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Як спека впливає на людей?

Мовиться саме про екстремальні плюсові температури. Насамперед вчені почали фіксувати частіші випадки захворювання Драве у дітей. Зараз його виявляють у однієї дитини на 15 тисяч.

Що таке синдром Драве Це неврологічне захворювання, яке може передбачати форму епілепсії. Також може супроводжуватись аутизмом.

Загалом, разом із екстремальною спекою частіше фіксують інсульти, епілепсію та мігрені. Вчені простежують вплив підвищення температури на кількість цих хвороб.

Середня температура людського мозку зазвичай не перевищує температуру тіла більш ніж на 1 градус. Однак під час розумової діяльності, такої як мислення, відтворення спогадів або реагування на зовнішні подразники, мозок генерує значну кількість тепла.



Спека може бути небезпечною / Фото Pexels

В умовах екстремальної спеки тіло витрачає більше ресурсу для охолодження мозку. Фактично, спека змінює хід роботи головного органа людини. Також з'являються супутні впливи: відсутність нормального сну, зниження концентрації, складнощі під час намагання зосередитись.

Спека впливає на всі сфери життя людини у кількох вимірах, адже всі процеси людського організму повинні відбуватись при нормальній температурі, тож коли вона підвищується занадто, тіло працює у екстреному режимі.

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До слова, під час спеки потрібно пити багато води. Потреба у воді варіюється залежно від віку, статі, активності та клімату, з рекомендованими 15,5 склянками для чоловіків та 11,5 для жінок. Надмірне споживання води може бути небезпечним, особливо для людей із захворюваннями нирок.