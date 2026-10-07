По современным оценкам, в Европе по обвинениям в колдовстве казнили от 50 до 100 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них составляли женщины. Франко-швейцарская журналистка Мона Шолле исследует эту историю в книге "Ведьмы. Непобедимая сила женщин", выпущенной на украинском языке в издательстве #книголав.

Больше всего "ведьм" преследовали не в Средневековье

Привычный образ мрачного Средневековья, когда Европа якобы массово сжигала ведьм, не совсем соответствует действительности. Пик преследований пришелся на XVI–XVII века, то есть на эпоху Возрождения. Причем значительную часть дел рассматривали не церковные инквизиторы, а светские суды.

По данным, которые приводит Шолле, женщины составляли примерно 80 % обвиняемых и 85 % осужденных. Особенно часто под подозрение попадали вдовы и незамужние женщины – те, кто не находился под явным контролем мужа.

Но "ведьмой" могла стать практически любая женщина, которая почему-то выделялась. Громко говорила, ссорилась с соседями, имела сильный характер, занималась знахарством или просто кому-то мешала.

Болезнь, неурожай – и виновная уже найдена

Механизм обвинений часто был очень простым. Если у кого-то заболел скот, испортился урожай, разбилась лодка или случилась другая беда, общине нужно было найти объяснение. Иногда достаточно было конфликта с соседкой, чтобы подозрение пало именно на нее.

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Особенно уязвимыми были пожилые одинокие женщины, нищенки, знахарки и повитухи. Однако даже помощь другим могла обернуться против женщины: если после родов ребенок умирал или кто-то болел, обвинения могли обрушиться на ту, кто пыталась помочь.

Почему "ведьм" связывали с женским телом?

Охота на ведьм была связана не только с суевериями. Шолле обращает внимание на то, что в этот период общество все сильнее контролировало жизнь женщин, семью и репродуктивность.

Обвиняемых могли раздевать, брить и искать на их теле так называемую "дьявольскую метку". Для этого кожу даже прокалывали иглами. В то же время менялись и правила, касающиеся материнства и сексуальности. Женщина, не соответствующая ожидаемому образу покорной жены и матери, могла восприниматься как опасная.

Именно поэтому образ ведьмы часто строился как противоположность "правильной" женщине: независимая, сексуальная, одинокая или просто слишком свободная.

От страшной ведьмы до модного образа

Сегодня ведьма выглядит совсем иначе. Она может быть доброй героиней фильма, персонажем сериала или частью эстетики с кристаллами, свечами и "магическими" ритуалами. Даже фраза "Мы – внучки тех ведьм, которых вы не сожгли" стала популярным феминистским лозунгом.

Однако Мона Шолле предлагает не забывать о реальных женщинах, которые стояли за этим образом. Большинство из них не были могущественными колдуньями из сказок. Это были обычные жительницы городов и деревень, которые оказались под подозрением, пережили допросы, пытки или были казнены.

Именно поэтому современный образ ведьмы имеет двойное значение. Для кого-то это просто костюм на Хэллоуин, для кого-то – символ женской независимости. Но его исторические корни гораздо серьезнее: когда-то "ведьмой" могли назвать женщину лишь за то, что она не хотела или не могла жить по правилам, которые ей навязывали.