Раф якобы придумал россиянин, а сделали его впервые в столице России, Москве. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Гениальный маркетинг: как Coca-Cola решила главную проблему первокурсников

Что известно о создании напитка

СМИ пишут, что впервые раф приготовили в середине 90-х годов в московской кофейне Coffee Bean. Его не было в меню, однако один из постоянных гостей просил приготовить кофе по особому рецепту. Этого клиента звали Рафаэль.

Вскоре посетители начали заказывать кофе "как у Рафа", а затем название упростилось до одного уже знакомого нам слова "раф".



Раф придумали в Москве / Фото Pexels

В кофейной культуре многих стран сейчас происходят изменения. В частности, канадские кофейни переименовали "американо" на "канадиано" как протест против политики президента США Дональда Трампа.

Инициатива началась с компании Kicking Horse Coffee и распространилась по всей стране, поддерживая национальную гордость и сопротивление политическому давлению.

