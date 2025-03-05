Раф нібито придумав росіянин, а зробили його вперше у столиці Росі, Москві. про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про створення напою

ЗМІ пишуть, що вперше раф приготували в середині 90-х років у московській кав'ярні Coffee Bean. Його не було в меню, однак один із постійних гостей просив приготувати каву за особливим рецептом. Цього клієнта звали Рафаель.

Невдовзі відвідувачі почали замовляти каву "як у Рафа", а потім назва спростилася до одного вже знайомого нам слова "раф".



Раф придумали у Москві / Фото Pexels

У кавовій культурі багатьох країн зараз відбуваються зміни. Зокрема, канадські кав'ярні перейменували "американо" на "канадіано" як протест проти політики президента США Дональда Трампа.

Ініціатива почалась із компанії Kicking Horse Coffee і поширилась по всій країні, підтримуючи національну гордість і спротив політичному тиску.

