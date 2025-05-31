В течение почти всего периода оккупации выдающаяся художница голодала. Усталость и прилет по двору Любови Панченко окончательно забрали здоровье художницы. Больше о выдающейся художнице расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Krapka Krapka.

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Что надо знать о Любови Панченко

Популяризатор украинской культуры София Безверхая рассказывает, что в последние дни боев в Буче произошел прилет прямо во двор Любови Панченко. Однако после голода она была бессильной, чтобы звать кого-то на помощь, то соседи среагировали, потому что собака художницы постоянно лаяла. Обессиленную и раненую художницу эвакуировали в Киев. София Безверхая даже тогда проводила сбор на лечение Панченко, однако, к сожалению, почти через месяц борьбы за жизнь художница умерла.

Картин Любови Панченко не найти в частных коллекциях – в последние годы жизни она отдала все свои работы Музею шестидесятничества. Художница не боялась экспериментировать – писала картины в разных стилях и жанрах: графика, линогравюра, декоративная роспись, акварели, панно. Однако в Союз художников СССР ее не приняли, потому что она не вписывалась в стандарты так называемого "соцреализма". Долгое время была под колпаком КГБ.

Рисование было страстью Панченко, но на жизнь она зарабатывала шитьем. Она была также членом клуба творческой молодежи "Современник" вместе с Линой Костенко и Аллой Горской. Для последней, в частности, Панченко вышивала рубашки. И не только для нее – художница была модельером и сочетала традиционный строй с современной модой.

Больше о жизни и творчестве Любови Панченко: смотрите видео

К сожалению, при жизни Любовь Панченко не получила заслуженной популярности, однако сейчас ее творчество привлекает все больше внимания. 1 июня в Музее истории Киева все желающие смогут увидеть выставку уникальных работ Любови Панченко – ее картины, рубашки, рушники и не только. Выставка продлится 1 день.