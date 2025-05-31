Протягом майже всього періоду окупації видатна художниця голодувала. Втома та приліт по подвір'ю Любові Панченко остаточно забрали здоров'я мисткині. Більше про видатну художниць розкаже 24 Канал з посиланням на блог Krapka Krapka.

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Що треба знати про Любов Панченко

Популяризаторка української культури Софія Безверха розповідає, що в останні дні боїв у Бучі стався приліт прямо у двір Любові Панченко. Однак після голоду вона була безсилою, аби кликати когось на допомогу, то сусіди зреагували, бо собака художниці постійно гавкав. Знесилену та поранену художницю евакуювали до Києва. Софія Безверха навіть тоді проводила збір на лікування Панченко, однак, на жаль, майже через місяць боротьби за життя художниця померла.

Картин Любові Панченко не знайти у приватних колекціях – в останні роки життя вона віддала усі свої роботи Музею шістдесятництва. Художниця не боялася експериментувати – писала картини у різних стилях та жанрах: графіка, ліногравюра, декоративний розпис, акварелі, панно. Проте у Спілку художників СРСР її не прийняли, бо вона не вписувалася у стандарти так званого "соцреалізму". Тривалий час була під ковпаком КДБ.

Малювання було пристрастю Панченко, але на життя вона заробляла шиттям. Вона була також членкинею клубу творчої молоді "Сучасник" разом з Ліною Костенко та Аллою Горською. Для останньої, зокрема, Панченко вишивала сорочки. І не тільки для неї – мисткиня була модельєркою і поєднувала традиційний стрій з сучасною модою.

Більше про життя і творчість Любові Панченко: дивіться відео

На жаль, за життя Любов Панченко не отримала заслуженої популярності, проте зараз її творчість привертає все більше уваги. 1 червня у Музеї історії Києва усі охочі зможуть побачити виставку унікальних робіт Любові Панченко – її картини, сорочки, рушники та не тільки. Виставка триватиме 1 день.