Украинский театр имеет богатую историю, берущую начало от вертепных спектаклей XVII века, через классические драмы Котляревского и Карпенко-Карого до современных экспериментальных постановок. По случаю Дня театра 24 Канал рассказывает о самых успешных украинских спектаклях, которые признал мир.

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"Наталка Полтавка" Ивана Котляревского

"Наталка Полтавка" – это одна из самых популярных в мире украинских опер, которая есть в репертуаре почти каждого украинского музыкального театра.

В основе оперы – одноименная пьеса Ивана Котляревского, в которой тот изображает жизнь украинского села, противопоставляя благородных честных крестьян и не очень честных богачей.

Опера "Наталка Полтавка" насыщена народной музыкой и ценится во всем мире как воплощение украинской мелодики и гармонии. Премьера состоялась в 1899 году в Одессе.

Песня Наталки: смотрите видео

"Кабаре" в Молодом театре

Постановка мюзикла "Кабаре" в Молодом театре стала настоящим феноменом и получила популярность не только в Украине, но и за ее пределами.

Спектакль особенно популярен благодаря сети TikTok, где видеофрагменты набирают миллионы просмотров. Наибольшее внимание привлек 25-летний актер Илья Чопоров, который исполняет роль конферансье Эмси.

Его харизматичная игра и уникальная трактовка персонажа вызвали многочисленные сравнения с легендарными исполнителями этой роли, в частности с Аланом Каммингом.

Зрители со всего мира активно комментируют и выражают желание посмотреть именно эту украинскую версию "Кабаре", ведь она отличается свежестью подхода и эмоциональной глубиной.



Илья Чопоров в спектакле "Кабаре" / Фото Молодой театр

Morituri te salutant

Спектакль создан по произведениям мастера украинской психологической новеллы Василия Стефаника.

В основе спектакля – десять новелл "В корчме", "Сама себе", "Вечерний час", "Межа", "Святой вечер", "Май", "Сон", "Сыновья", "Грех", "У нас все праздник".

Эти истории – горькие или смешные, страшные или добрые – не связаны между собой сюжетом, но по сути, рассказывают об одном: ничтожность, хрупкость человека перед вечностью и его необъяснимой, граничащей с чудом, способностью разгадывать важнейшие секреты мироздания.

Morituri te salutant вошла в рейтинг лучших украинских спектаклей 2000-х.



Morituri te salutant / Фото Театр имени Франко

"Конотопская ведьма"

В 2024 году The New York Times опубликовал материал об украинском спектакле "Конотопская ведьма", который уже не первый год заставляет зрителей испытывать различные и невероятные эмоции.

Пьеса по мотивам классики литературы XIX века стала хитом среди украинцев, которые видят в повести культурные и исторические отголоски того, с чем они сталкиваются после двухлетней войны.

Спектакль, основан на повести Григория Квитки-Основьяненко, демонстрирует богатство украинской культуры через народную духовность, юмор и национальные традиции.

Постановку режиссера Ивана Урывского увидели зрители в Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии и США и Канаде.



"Конотопская ведьма" / Фото Театр имени Франко

"Лесная песня" Леси Украины

Спектакль "Лесная песня" идет на сценах в разных странах, в частности в Европе и США. это символически-мифологическая драма, сочетающая народную мудрость с философскими размышлениями о любви и природе.

Со времени премьеры в 2011 году "Лесную песню" называют одним из лучших украинских спектаклей последнего десятилетия.



"Лесная песня" / Фото Театр Леся Курбаса

Драматическая история, что касается и касается каждого, неизменно трогает и вдохновляет зрителей, а виртуозное исполнение аутентичных украинских песен каждый раз вызывает восхищение.