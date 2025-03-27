Український театр має багату історію, що бере початок від вертепних вистав XVII століття, через класичні драми Котляревського та Карпенка-Карого до сучасних експериментальних постановок. З нагоди Для театру 24 Канал розповідає про найуспішніші українські вистави, які визнав світ.

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"Наталка Полтавка" Івана Котляревського

"Наталка Полтавка" – це одна з найпопулярніших у світі українських опер, яка є в репертуарі майже кожного українського музичного театру.

В основі опери – однойменна п'єса Івана Котляревського, в якій той зображує життя українського села, протиставляючи шляхетних чесних селян та не дуже чесних багатіїв.

Опера "Наталка Полтавка" насичена народною музикою та цінується в усьому світі як втілення української мелодики і гармонії. Прем’єра відбулася в 1899 році в Одесі.

Пісня Наталки: дивіться відео

"Кабаре" в Молодому театрі

Постановка мюзиклу "Кабаре" у Молодому театрі стала справжнім феноменом та здобула популярність не лише в Україні, а й за її межами.

Вистава особливо популярна завдяки мережі TikTok, де відеофрагменти набирають мільйони переглядів. Найбільшу увагу привернув 25-річний актор Ілля Чопоров, який виконує роль конферансьє Емсі.

Його харизматична гра та унікальне трактування персонажа викликали численні порівняння з легендарними виконавцями цієї ролі, зокрема з Аланом Каммінгом.

Глядачі з усього світу активно коментують та висловлюють бажання переглянути саме цю українську версію "Кабаре", адже вона відрізняється свіжістю підходу та емоційною глибиною.



Ілля Чопоров у виставі "Кабаре" / Фото Молодий театр

Morituri te salutant

Вистава створена за творами майстра української психологічної новели Василя Стефаника.

В основі вистави – десять новел "У корчмі", "Сама саміська", "Вечерня година", "Межа", "Святий вечір", "Май", "Сон", "Сини", "Гріх", "У нас все свято".

Ці історії – гіркі чи смішні, страшні чи добрі – не пов’язані між собою сюжетом, але по суті, розповідають про одне: нікчемність, крихкість людини перед вічністю та її незрозумілою, що межує з дивом, здатністю розгадувати найважливіші секрети світобудови.

Morituri te salutant увійшла до рейтингу найкращих українських вистав 2000-х.



Morituri te salutant / Фото Театр імені Франка

"Конотопська відьма"

У 2024 році The New York Times опублікував матеріал про українську виставу "Конотопська відьма", яка вже не перший рік змушує глядачів відчувати різні та неймовірні емоції.

П'єса за мотивами класики літератури ХІХ століття стала хітом серед українців, які бачать у повісті культурні та історичні відгомони того, з чим вони стикаються після дворічної війни.

Вистава, заснована на повісті Григорія Квітки-Основ'яненка, демонструє багатство української культури через народну духовність, гумор і національні традиції.

Постановку режисера Івана Уривського побачили глядачі у Німеччині, Чехії, Австрії та Швейцарії та США й Канаді.



"Конотопська відьма" / Фото Театр імені Франка

"Лісова пісня" Лесі України

Вистава "Лісова пісня" йде на сценах у різних країнах, зокрема в Європі та США. це символічно-міфологічна драма, що поєднує народну мудрість із філософськими роздумами про кохання та природу.

Від часу прем’єри у 2011 році "Лісову пісню" називають однією з найкращих український вистав останнього десятиліття.



"Лісова пісня" / Фото Театр Леся Курбаса

Драматична історія, що стосується і торкає кожного, незмінно зворушує і надихає глядачів, а віртуозне виконання автентичних українських пісень щоразу викликає захоплення.