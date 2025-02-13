Автором вистави є італійський драматург XVIII століття Карло Гольдоні, пише 24 Канал. Українську постанову зробив режисер Давид Петросян. Художницею по костюмах була Данилїла Колот.

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Кожна маска дає певний характер персонажу

"Ми хотіли створити костюми на основні саме класичної комедії для арте, тому важливе місце тут займають і маски", – розповіла Данилїла Колот.

За її словами, маски мають риси, подібні до зображень на старовинних гравюрах та картинах, але по-особливому інтерпретовані.

Сама інтерпретація у мене більше стосувалася самого костюму, але маска також дуже важлива. Адже це одна з фундаментальних деталей характеру кожного персонажа. Кожна маска дає певний характер персонажу, тому дуже важливо було його зберегти,

– додала вона.

Смеральдіна

Гостра на язик служниця, яка вміє за себе постояти, незалежна, чарівна та спритна. Кожна деталь її костюму підкреслює характерність цього персонажа: від сережок-полуничок до кокетливих елементів сукні та маски.



Смеральдіна / Фото із соцмереж театру Франка

Труффальдіно

Це спритний, винахідливий і невгамовний слуга. Його кмітливість і хитрощі часто заводять у комічні ситуації, але він завжди знаходить вихід. Він безтурботний та веселий, хоча часом стає причиною непорозумінь. Характерні риси цього персонажа підкреслюють його маска та костюм.



Труффальдіно / Фото із соцмереж театру Франка

Доктор Ломбарді

Поважний, але дещо марнославний адвокат. Часто заглиблюється у довгі промови, хоча його роздуми не завжди мають практичний сенс. Маска та об'ємний костюм змінюють пластику акторки і допомагають їй органічно перевтілитися у роль.



Доктор Ломбарді / Фото із соцмереж театру Франка

Брігелла

Це власниця таверни, хитра і досвідчена представниця служницького стану. Вона добре знає людську натуру, втім попри розважливість, іноді опиняється втягнутою у хаос Труффальдіно. Втім, інтерпретовані костюм і маска допомагають розкрити та відтінити чуттєвість персонажа.



Брігелла / Фото із соцмереж театру Франка

Паталоне

Літній купець, абсолютне втілення жадібності та патріархального порядку. Він суворий і скнарний – ці риси втілені у костюмі. Класичні риси, орлиний ніс та сива борода, вдало доповнені стильним жакетом та ковпаком.



Паталоне / Фото із соцмереж театру Франка

Додамо, що над українською виставою працювали такі зірки театру, як Остап Ступка, Олександр Рудинський, Людмила Смородіна та багато інших.