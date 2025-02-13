Автором спектакля является итальянский драматург XVIII века Карло Гольдони, пишет 24 Канал. Украинскую постановку сделал режиссер Давид Петросян. Художницей по костюмам была Данила Колот.

Смотрите также Как выглядел первый музыкальный клип в украинском шоубизнесе и кто его создал

Каждая маска дает определенный характер персонажу

"Мы хотели создать костюмы на основные именно классической комедии для арте, поэтому важное место здесь занимают и маски", – рассказала Данила Колот.

По ее словам, маски имеют черты, подобные изображениям на старинных гравюрах и картинах, но по-особенному интерпретированы.

Сама интерпретация у меня больше касалась самого костюма, но маска также очень важна. Ведь это одна из фундаментальных деталей характера каждого персонажа. Каждая маска дает определенный характер персонажу, поэтому очень важно было его сохранить,

– добавила она.

Смеральдина

Острая на язык служанка, которая умеет за себя постоять, независимая, очаровательная и ловкая. Каждая деталь ее костюма подчеркивает характерность этого персонажа: от сережек-клубничек до кокетливых элементов платья и маски.



Смеральдина / Фото из соцсетей театра Франко

Труффальдино

Это ловкий, изобретательный и неугомонный слуга. Его сообразительность и хитрость часто заводят в комические ситуации, но он всегда находит выход. Он беззаботный и веселый, хотя порой становится причиной недоразумений. Характерные черты этого персонажа подчеркивают его маска и костюм.



Труффальдино / Фото из соцсетей театра Франко

Доктор Ломбарди

Уважаемый, но несколько тщеславный адвокат. Часто углубляется в длинные речи, хотя его размышления не всегда имеют практический смысл. Маска и объемный костюм меняют пластику актрисы и помогают ей органично перевоплотиться в роль.



Доктор Ломбарди / Фото из соцсетей театра Франко

Бригелла

Это владелица таверны, хитрая и опытная представительница служебного сословия. Она хорошо знает человеческую натуру, впрочем несмотря на рассудительность, иногда оказывается втянутой в хаос Труффальдино. Впрочем, интерпретированные костюм и маска помогают раскрыть и оттенить чувственность персонажа.



Бригелла / Фото из соцсетей театра Франко

Паталоне

Летний купец, абсолютное воплощение жадности и патриархального порядка. Он строгий и скверный – эти черты воплощены в костюме. Классические черты, орлиный нос и седая борода, удачно дополнены стильным жакетом и колпаком.



Паталоне / Фото из соцсетей театра Франко

Добавим, что над украинским спектаклем работали такие звезды театра, как Остап Ступка, Александр Рудинский, Людмила Смородина и многие другие.