Меган Маркл была известной актрисой, которая запомнилась ролью в "Форс-мажорах". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

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Кем была Меган Маркл раньше?

Она начала актерскую карьеру еще во время учебы в Северо-Западном университете. Аудитория знала и полюбила ее за роль Рэйчел Зейн в юридической телевизионной драме "Форс-мажоры". Меган Маркл играла ее в течение длительного времени – семи сезонов.

К тому же она была замужем за кинопродюсером Тревором Энгельсом, однако в 2014 году пара развелась. Уже в 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и прекратила свою актерскую карьеру.

Принца Гарри и Меган познакомила общая подруга. Они быстро нашли общий язык и уже на первой встрече живо разговаривали, а на следующий день встретились снова. Они удачно скрывали роман первые 4 месяца, однако больше это делать не удавалось.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

СМИ пестрели заголовками. Тогда обсуждали все: от цвета кожи Меган Маркл до подробностей ее личной жизни. Сама герцогиня впоследствии рассказывала, что не ожидала такой реакции общественности.

Уже в ноябре 2017 года пара объявила о помолвке.

К слову, королева Елизавета II любила простые бутерброды с джемом, которые ела с детства во время послеобеденного чая. Королева всегда пила послеобеденный чай, независимо от места пребывания, даже на королевской яхте в Австралии.