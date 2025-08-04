Меган Маркл була відомою акторкою, яка запам'яталась роллю у "Форс-мажорах". Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

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Ким була Меган Маркл раніше?

Вона розпочала акторську кар'єру ще під час навчання у Північно-Західному університеті. Аудиторія знала та полюбила її за роль Рейчел Зейн у юридичній телевізійній драмі "Форс-мажори". Меган Маркл грала її протягом тривалого часу – семи сезонів.

До того ж вона була одружена із кінопродюсером Тревором Енгельсом, проте у 2014 році пара розлучилась. Вже у 2018 році вона вийшла заміж за принца Гаррі та припинила свою акторську кар'єру.

Принца Гаррі та Меган познайомила спільна подруга. Вони швидко порозумілись та вже на першій зустрічі жваво розмовляли, а на наступний день зустрілись знову. Вони вдало приховували роман перші 4 місяці, проте більше це робити не вдавалось.



Меган Маркл та принц Гаррі / Фото Getty Images

ЗМІ рясніли заголовками. Тоді обговорювали все: від кольору шкіри Меган Маркл до подробиць її особистого життя. Сама герцогиня згодом розповідала, що не очікувала такої реакції громадськості.

Вже в листопаді 2017 року пара оголосила про заручини.

До слова, королева Єлизавета II любила прості бутерброди з джемом, які їла з дитинства під час післяобіднього чаю. Королева завжди пила післяобідній чай, незалежно від місця перебування, навіть на королівській яхті в Австралії.