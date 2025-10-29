Мировой рекорд установили 26 октября в Жовкве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представители Книги мировых рекордов.
Смотрите также "Залетает очень классно": Ирена Карпа рассказала, какую музыку сейчас слушает
Сколько порций удалось продать "Баша кухни"?
"Баша кухня" – это локальное заведение, где готовят мясо. Ранее они уже прославились в сети, ведь там были невероятные очереди, потому что все хотели попробовать их блюдо. видео набирали миллионные просмотры и долгое время были среди рекомендаций.
Команда "Баша кухня" получила награду / Фото из соцсетей
За 5 часов команда приготовила и выдала 32 905 порций барбекю. В частности, повара заведения готовили ребра, полоски мяса, рульки, колбаса, шеи и крылышки.
Кроме этого, ранее они также установили рекорд за самую длинную очередь. Она достигала 646,6 метра и состояла из 597 человек.
Как "Баша кухня" стала трендом?
Заведение стало популярным благодаря видео, которые становились очень популярными. Они создавали контент, который держал внимание аудиторию, хотя и был довольно простым. Результаты этого можно увидеть в TikTok БашА кухня BBQ.
Открытость процесса, искренность команды и вкусный результат – формула успеха, перед которой просто невозможно устоять. Неудивительно, что под видео на странице сразу начали появляться комментарии о доставке.
Что обсуждали в сети?
- После того, как мужчина поехал в другой город, чтобы поменять аккумулятор в авто, женщина решила его разыграть. Она попросила ИИ сгенерировать изображение будто к ним в квартиру пришел другой мужчина, чтобы поссориться из-за поцарапанной машины.
- Она прикрепила фото, которое действительно очень похоже на настоящее. После этого она начала писать, что он неадекватный ат роется в шкафах. Мужчина заметно занервничал и отрицал, что мог поцарапать чью-то машину. Женщина решила не останавливаться и попросила ИИ сгенерировать еще одно фото: якобы пришел ссориться еще один человек.
- Сообщение стало очень популярным – его просмотрели более 300 тысяч пользователей.