Мировой рекорд установили 26 октября в Жовкве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представители Книги мировых рекордов.

Сколько порций удалось продать "Баша кухни"?

"Баша кухня" – это локальное заведение, где готовят мясо. Ранее они уже прославились в сети, ведь там были невероятные очереди, потому что все хотели попробовать их блюдо. видео набирали миллионные просмотры и долгое время были среди рекомендаций.



Команда "Баша кухня" получила награду / Фото из соцсетей

За 5 часов команда приготовила и выдала 32 905 порций барбекю. В частности, повара заведения готовили ребра, полоски мяса, рульки, колбаса, шеи и крылышки.

Кроме этого, ранее они также установили рекорд за самую длинную очередь. Она достигала 646,6 метра и состояла из 597 человек.

Как "Баша кухня" стала трендом?

Заведение стало популярным благодаря видео, которые становились очень популярными. Они создавали контент, который держал внимание аудиторию, хотя и был довольно простым. Результаты этого можно увидеть в TikTok БашА кухня BBQ.

Открытость процесса, искренность команды и вкусный результат – формула успеха, перед которой просто невозможно устоять. Неудивительно, что под видео на странице сразу начали появляться комментарии о доставке.

Что обсуждали в сети?