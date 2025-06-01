Мэрилин Монро многие воспринимали и до сих пор воспринимают как "соблазнительную блондинку", однако она была глубокой и эрудированной личностью. 24 Канал подобрал 5 малоизвестных фактов о легендарной актрисе.
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Не ухаживала за собой
Через десятки лет Мэрилин Монро остается иконой стиля и красоты и часто ее вспоминают как пример. Однако есть важный нюанс, о котором знают не так много людей – вне съемочных площадок Мэрилин Монро не слишком много внимания уделяла уходу за собой.
Современники свидетельствовали, что часто она могла просто не смывать грим и идти спать с ним или же приходить на съемки с абсолютно чистым лицом.
Была книгоманкой
Мэрилин Монро была чрезвычайно эрудированной. Она имела высокий IQ, По некоторым данным речь идет о более 160. И она любила много читать. В ее домашней библиотеке было более 400 книг.
Более того, после ее смерти в дневниках нашли стихи, которые она сама писала.
Мэрилин Монро / Фото The Conversation
Чувствовала себя одинокой
Актриса была одной из самых желанных женщин своего времени – у нее было много поклонников и поклонников. Многие хотели дружить с ней и считали за честь, если Мэрилин уделит им свое внимание.
Однако несмотря на Мэрилин Монро чувствовала себя чрезвычайно одинокой до конца своей жизни. Много об этом она писала в своих дневниках, которые нашли после ее смерти.
Была в психбольнице
Сейчас этим, пожалуй, не удивишь никого, но в свое время Монро сделала немыслимое – чтобы вжиться в роль психически нестабильной героини фильма "Не беспокоить" актриса провела немало времени в психбольнице.
Там она много общалась с пациентами и врачами, чтобы лучше понять свою героиню. Более того, она попросила закрыть ее на время в изолированную палату, чтобы лучше вжиться в роль.
Однако через 9 лет после съемок этого фильма Мэрилин Монро оказалась в психбольнице с диагностированной депрессией.