Мерилін Монро багато хто сприймав і досі сприймає як "спокусливу білявку", проте вона була глибокою та ерудованою особистістю. 24 Канал підібрав 5 маловідомих фактів про легендарну акторку.

Цікаво Секрети раціону Мерилін Монро: як кінодіва тримала себе у формі

Не доглядала за собою

Через десятки років Мерилін Монро залишається іконою стилю та краси і часто її згадують як приклад. Проте є важливий нюанс, про який знають не так багато людей – поза межами знімальних майданчиків Мерилін Монро не надто багато уваги приділяла догляду за собою.

Сучасники свідчили, що часто вона могла просто не змивати грим і йти спати з ним або ж приходити на зйомки з абсолютно чистим обличчям.

Була книгоманкою

Мерилін Монро була надзвичайно ерудованою. Вона мала високий IQ, За деякими даними мова йде про понад 160. І вона любила багато читати. У її домашній бібліотеці було понад 400 книг.

Ба більше, після її смерті у щоденниках знайшли вірші, котрі вона сама писала.



Мерилін Монро / Фото The Conversation

Почувалася самотньою

Акторка була однією з найбажаніших жінок свого часу – у неї було багато залицяльників та шанувальників. Чимало людей бажали товаришувати з нею і вважали за честь, якщо Мерилін приділить їм свою увагу.

Однак попри Мерилін Монро почувалася надзвичайно самотньою до кінця свого життя. Багато про це вона писала у своїх щоденниках, які знайшли після її смерті.

Була у психлікарні

Зараз цим, мабуть, не здивуєш нікого, але у свій час Монро зробила немислиме – аби вжитися в роль психічно нестабільної героїні фільму "Не турбувати" акторка провела чимало часу у психлікарні.

Там вона багато спілкувалася з пацієнтами та лікарями, аби краще зрозуміти свою героїню. Ба більше, вона попросила закрити її на певний час в ізольовану палату, аби краще вжитися в роль.

Проте через 9 років після зйомок цього фільму Мерилін Монро опинилася у психлікарні з діагностованою депресією.