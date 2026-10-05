Режиссер предлагал звезде беспрецедентные условия – 10% от всех кассовых сборов фильма. Однако актер выбрал другой контракт, освободив место для менее известного коллеги, пишет 24 Канал.

Самое дорогое "нет"

Режиссер Джеймс Кэмерон видел именно Мэтта Деймона в роли главного героя – Джейка Салли. Чтобы привлечь актера в проект, режиссер предложил ему беспрецедентные условия: 10% от общей кассовой выручки фильма.

Несмотря на заманчивую перспективу, Дэймон был вынужден отказаться. Причиной стали обязательства перед другой франшизой.

На тот момент актер уже был вовлечен в съемки шпионского триллера "Ультиматум Борна". Деймон решил проявить профессиональную солидарность и не покидать команду в разгар работы.

В итоге роль Джейка Салли досталась Сэму Уортингтону, для которого она стала билетом в высшую лигу Голливуда.

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Самая дорогостоящая ошибка в карьере

Поскольку первая часть " "Аватара" (2009) собрала в прокате невероятные 2,9 миллиарда долларов, Мэтт Дэймон автоматически лишился почти 290 миллионов.

Сам актер теперь с юмором вспоминает эту ситуацию и в шутку называет ее своей "самой дорогой ошибкой".

В то же время сам Джеймс Кэмерон впоследствии несколько смягчил эту историю в интервью для The Hollywood Reporter. Режиссер отметил, что Деймон просто сразу честно предупредил о своем плотном графике, поэтому до официального подписания контрактов с процентами дело так и не дошло.

Метт, ты одна из величайших кинозвезд в мире, успокойся!

– с улыбкой посоветовал Кэмерон коллеге в одном из интервью.

Напомним, сейчас франшиза "Аватар" продолжает активно развиваться, а Кэмерон уже работает над следующими частями масштабной саги о Пандоре.