Режисер пропонував зірці нечувані умови – 10% від усіх касових зборів стрічки. Проте актор обрав інший контракт, звільнивши місце для менш відомого колеги, пише 24 Канал.

Найдорожче "ні"

Режисер Джеймс Кемерон бачив саме Метта Деймона в образі головного героя – Джейка Саллі. Щоб заманити актора у проєкт, режисер запропонував йому нечувані умови: 10% від загальних касових зборів стрічки.

Попри шалену перспективу, Деймон був змушений відмовитися. Причиною стали зобов'язання перед іншою франшизою.

На той момент актор уже був залучений у зйомках шпигунського трилера "Ультиматум Борна". Деймон вирішив проявити професійну солідарність і не залишати команду посеред процесу.

Зрештою роль Джейка Саллі дісталася Семові Вортінгтону, для якого вона стала квитком у вищу лігу Голлівуду.

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Найдорожча помилка в кар'єрі

Оскільки перша частина "Аватара" (2009) зібрала в прокаті шалені 2,9 мільярда доларів, Метт Деймон автоматично позбувся майже 290 мільйонів.

Сам актор тепер із гумором згадує цю ситуацію і жартома називає її своєю "найдорожчою помилкою".

Водночас сам Джеймс Кемерон згодом дещо пом'якшив історію в інтерв'ю для The Hollywood Reporter. Режисер зазначив, що Деймон просто одразу чесно попередив про свій щільний графік, тому до офіційного підписання контрактів із відсотками справа так і не дійшла.

Метте, ти одна з найбільших кінозірок у світі, заспокойся!

— з усмішкою порадив Кемерон колезі в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, зараз франшиза "Аватар" продовжує активно розвиватися, а Кемерон уже працює над наступними частинами масштабної саги про Пандору.