Однако жизнь этого гениального сатирика была далеко не такой веселой, как его произведения. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов об Остапе Вишне, которые откроют его с неожиданной стороны.

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Как появился псевдоним Остап Вишня

Настоящее имя Остапа Вишни – Павел Губенко. Писатель родился 13 ноября 1889 года на хуторе Чечва, вблизи городка Грунь на Сумщине.

Первые свои произведения он подписывал как П. Грунский, взяв псевдоним от названия родного края.

Впоследствии выбрал другой псевдоним – Остап Вишня. Имя он позаимствовал у героя "Тараса Бульбы" Николая Гоголя, которого увлеченно читал в детстве, а фамилия – из-за любви к вишням.

Остап Вишня / Фото из открытых источников

Был "королем тиражей"

В 1920-х годах Остап Вишня получил невероятную популярность. Его юморески издавались миллионными тиражами, а самого писателя называли "королем тиража". К 1928 году появилось 25 сборников "Вишневых улыбок", а впоследствии – четырехтомник его избранных улыбок.

До 1930 года общий тираж его книг достигал двух миллионов – неслыханный результат на то время. Люди в селах буквально останавливали работу, чтобы прочитать свежую публикацию Вишни.

Благодаря его юморескам неграмотные становились грамотными, а обрусевшие рабочие учили украинский, чтобы самостоятельно читать Вишню. После Шевченко он был вторым по популярности среди украинцев.

Остап Вишня с женой Варварой / Фото "Зеркало недели"

Стоит понимать, что юмористов тогда было немало, но Вишня отличался. Он стал безумно популярным не только благодаря своему остроумию, но и из-за четкой гражданско-патриотической позиции. Он писал на украинском, и это было особенно важно для украинцев во все времена.

Его юморески учили украинцев избавиться от комплекса неполноценности. Темы выбирал понятные и близкие к жизни крестьян. Писал о селе, которое освободилось от крепостничества, однако еще не накинуло российско-колхозного ига. Это было время, когда Москва вынуждена была начать новую экономическую политику, а партийные деятели – ввести украинизацию.

Чудом избежал расстрела

В 1933 году Остапа Вишню арестовали по обвинению в террористической и контрреволюционной деятельности. Ему чудом удалось избежать расстрела. Около десяти лет он провел в лагерях, где сильно испортил себе здоровье. В те годы его поддерживала только жена – Варвара Маслюченко. Многие друзья отвернулись, а знакомые даже избегали общения.

Если даст Бог выжить каторгу, то пусть мне рука усохнет, как еще раз возьму перо. Только – Сибирь, глушь! Сельца расставлю и... рыбу буду ловить,

– писал Вишня.

Остап Вишня во время ссылки / Фото "Голос Украины"

В 1943 году Александр Довженко убедил первого секретаря ЦК КП(б)У Никиту Хрущева обратиться к Сталину с просьбой освободить Остапа Вишню. После этого писателя привлекли к пропагандистской деятельности – его сатира должна была поднимать боевой дух народа в войне против нацистов.

Любил и пошутить, и опрокинуть рюмку

Вишня любил выпить и курил сигареты "Казбек". Его близкими приятелями были Максим Рыльский и Владимир Сосюра.

Жена часто пыталась помешать "контрабанде" спиртного в дом. Даже когда Рыльский заходил в гости, то должен был показывать пустые карманы, но изобретательный писатель все равно находил способ пронести алкоголь.

Остап Вишня и Максим Рыльский / Фото из открытых источников

Основатель украинской "улыбки"

Вишня основал новый жанр – улыбка. Сам он считал это слово более естественным и украинским, чем заимствованное "фельетон".

"Хотя "фельетон" уже и завоевал у нас полное право на жизнь, и, по моему мнению, слово "усмішка" более украинское от "фельетона", – писал юморист.

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