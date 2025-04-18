Однак життя цього геніального сатирика було далеко не таким веселим, як його твори. 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів про Остапа Вишню, які відкриють його з несподіваного боку.

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Як з'явився псевдонім Остап Вишня

Справжнє ім’я Остапа Вишні – Павло Губенко. Письменник народився 13 листопада 1889 року на хуторі Чечва, поблизу містечка Грунь на Сумщині.

Перші свої твори він підписував як П. Грунський, взявши псевдонім від назви рідного краю.

Згодом обрав інший псевдонім – Остап Вишня. Ім’я він запозичив у героя "Тараса Бульби" Миколи Гоголя, якого захоплено читав у дитинстві, а прізвище – через любов до вишень.

Остап Вишня / Фото з відкритих джерел

Був "королем тиражів"

У 1920-х роках Остап Вишня здобув неймовірну популярність. Його гуморески видавалися мільйонними тиражами, а самого письменника називали "королем тиражу". До 1928 року з’явилося 25 збірок "Вишневих усмішок", а згодом – чотиритомник його вибраних усмішок.

До 1930 року загальний тираж його книжок досягав двох мільйонів – нечуваний результат на той час. Люди в селах буквально зупиняли роботу, аби прочитати свіжу публікацію Вишні.

Завдяки його гуморескам неписьменні ставали письменними, а зросійщені робітники вчили українську, аби самостійно читати Вишню. Після Шевченка він був другим за популярністю серед українців.

Остап Вишня з дружиною Варварою / Фото "Дзеркало тижня"

Варто розуміти, що гумористів тоді було чимало, але Вишня вирізнявся. Він став шалено популярним не лише завдяки своїй дотепності, а й через чітку громадянсько-патріотичну позицію. Він писав українською, і це було особливо важливо для українців в усі часи.

Його гуморески вчили українців позбутися комплексу меншовартості. Теми обирав зрозумілі й близькі до життя селян. Писав про село, яке звільнилося від кріпацтва, проте ще не накинуло російсько-колгоспного ярма. Це був час, коли Москва змушена була започаткувати нову економічну політику, а партійні діячі – запровадити українізацію.

Дивом уникнув розстрілу

У 1933 році Остапа Вишню арештували за звинуваченням у терористичній і контрреволюційній діяльності. Йому дивом вдалося уникнути розстрілу. Близько десяти років він провів у таборах, де сильно зіпсував собі здоров'я. В ті роки його підтримувала лише дружина – Варвара Маслюченко. Багато друзів відвернулися, а знайомі навіть уникали спілкування.

Як дасть Бог вижити каторгу, то нехай мені рука всохне, як ще раз візьму перо. Тільки – Сибір, глушина! Сільця розставлю і… рибу ловитиму,

– писав Вишня.

Остап Вишня під час заслання / Фото "Голос України"

У 1943 році Олександр Довженко переконав першого секретаря ЦК КП(б)У Микиту Хрущова звернутися до Сталіна з проханням звільнити Остапа Вишню. Після цього письменника долучили до пропагандистської діяльності – його сатира мала підіймати бойовий дух народу у війні проти нацистів.

Любив і пожартувати, і перехилити чарку

Вишня любив випити й курив цигарки "Казбек". Його близькими приятелями були Максим Рильський і Володимир Сосюра.

Дружина часто намагалася перешкодити "контрабанді" спиртного в дім. Навіть коли Рильський заходив у гості, то мусив показувати порожні кишені, але винахідливий письменник все одно знаходив спосіб пронести алкоголь.

Остап Вишня і Максим Рильський / Фото з відкритих джерел

Засновник української "усмішки"

Вишня започаткував новий жанр – усмішка. Сам він вважав це слово більш природним і українським, ніж запозичене "фейлетон".

"Хоч "фейлетон" уже й завоював у нас повне право на життя, та, на мою думку, слово "усмішка" більш українське від "фейлетону", – писав гуморист.

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