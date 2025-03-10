Это стало возможным благодаря глобальным мерам по снижению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на научный журнал IFL Science.

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Почему она начала уменьшаться

Исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института, подтвердило, что процесс восстановления озонового слоя происходит стремительно. Ученые установили, что это результат сокращения вредных выбросов, а не естественных климатических изменений.

Ранее мы имели много доказательств того, что озоновая дыра уменьшается, но наше исследование впервые дает количественное подтверждение этого процесса. Это свидетельствует о том, что человечество действительно способно решать экологические проблемы, – отметила автор исследования, химик-атмосферник Сьюзан Соломон.

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте 15-30 км и содержит высокую концентрацию озона, который защищает Землю, поглощая вредное ультрафиолетовое излучение Солнца.



Человечество приняло меры / Фото Pexels

Проблема озоновой дыры стала очевидной в 1970-1980-х годах. Ученые выяснили, что ее образование вызвали выбросы хлорфторуглеродов (CFC) – синтетических веществ, которые широко использовались в аэрозолях, растворителях и холодильных установках. Из-за особенностей климата Антарктиды озоновый слой в этом регионе оказался особенно уязвимым к разрушительному воздействию CFC.

В 1987 году 197 стран подписали Монреальский протокол – международное соглашение, направленное на постепенный отказ от использования озоноразрушающих веществ. Теперь очевидно, что этот шаг дал положительные результаты. Ученым понадобилось 15 лет, чтобы убедиться, что сокращение озоновой дыры – это не случайный природный процесс, а следствие активных действий человечества.

По прогнозам экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, озоновый слой над Антарктидой может полностью восстановиться уже в течение следующего десятилетия.