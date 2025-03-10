Це стало можливим завдяки глобальним заходам зі зниження викидів речовин, що руйнують озоновий шар. Про це пише 24 Канал із посиланням на науковий журнал IFL Science.

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Чому вона почала зменшуватись

Дослідження, проведене вченими Массачусетського технологічного інституту, підтвердило, що процес відновлення озонового шару відбувається стрімко. Науковці встановили, що це результат скорочення шкідливих викидів, а не природних кліматичних змін.

Раніше ми мали багато доказів того, що озонова діра зменшується, але наше дослідження вперше дає кількісне підтвердження цього процесу. Це свідчить про те, що людство справді здатне вирішувати екологічні проблеми, – зазначила авторка дослідження, хімік-атмосферник Сьюзан Соломон.

Озоновий шар розташований у стратосфері на висоті 15-30 км і містить високу концентрацію озону, який захищає Землю, поглинаючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця.



Людство вжило заходів / Фото Pexels

Проблема озонової діри стала очевидною у 1970-1980-х роках. Вчені з’ясували, що її утворення спричинили викиди хлорфторвуглеців (CFC) – синтетичних речовин, які широко використовувалися в аерозолях, розчинниках і холодильних установках. Через особливості клімату Антарктиди озоновий шар у цьому регіоні виявився особливо вразливим до руйнівного впливу CFC.

У 1987 році 197 країн підписали Монреальський протокол – міжнародну угоду, спрямовану на поступову відмову від використання озоноруйнівних речовин. Тепер очевидно, що цей крок дав позитивні результати. Вченим знадобилося 15 років, щоб переконатися, що скорочення озонової діри – це не випадковий природний процес, а наслідок активних дій людства.

За прогнозами експертів, якщо нинішня тенденція збережеться, озоновий шар над Антарктидою може повністю відновитися вже протягом наступного десятиліття.