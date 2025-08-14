Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @FilmFacts_UA на YouTube.

Как снимали одну из самых дорогих сцен в истории кино?

В фильме "Ванильное небо" с Томом Крузом есть эпизод, который вошел в историю кинематографа как один из самых дорогих.

Режиссер Камерон Кроу ради впечатляющего эффекта согласился на рискованный и амбициозный шаг. Он договорился с местными властями на полное перекрытие Таймс-сквера в Нью-Йорке – самой активной улицы города.

Съемки длились всего с 5 до 8 утра воскресного дня, чтобы создать впечатляющий эффект пустоты в самом оживленном уголке города.

В результате 30-секундная сцена с пустыми улицами мегаполиса обошлась создателям фильма в 1 миллион долларов.

