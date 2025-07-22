Сообщает 24 Канал со ссылкой на актрису Римму Зюбину в интервью Rostyslove Production.

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Какой была самая скандальная роль Богдана Ступки?

В творческой карьере Богдана Ступки самой скандальной стало его участие в фильме "Тарас Бульба" российского режиссера Владимира Бортко.

В 2014 году Госкино Украины запретило показ этой ленты, назвав ее "антиукраинской" и такой, что обесценивает украинскую национальную идею, и ставит под сомнение само существование украинского народа.

В то же время Римма Зюбина отмечает, что Ступка, несмотря на глубокую подготовку к роли, был шокирован финальным результатом.

Мы были лично знакомы с Богданом Сильвестровичем Ступкой, вы не представляете, насколько он переживал из-за своего участия в "Тарасе Бульбе". То, что он читал сценарий, то, как он готовился, и то, что он намечал себе, – в итоге на выходе совсем не совпало с тем. По монтажу можно так смонтировать, можно идеологически так поменять,

– рассказала Зюбина.

Богдан Ступка / Фото из открытых источников

Наибольшее возмущение вызвало то, что режиссер выбрал для экранизации не первую редакцию повести Гоголя 1835 года, а более позднюю, "имперскую" версию 1842 года. Именно в ней появляются упоминания о "Русской земле" и "русском народе", а также то, что запорожские казаки гибнут "за русскую землю".

Обозреватель "Зеркала недели" Олег Вергелис резко раскритиковал ленту, отметив, что фильм снят "по заказу телеканала "Россия" и прошит "триколорным идеологическим швом".

Среди политиков также было немало возмущенных. Экс-министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун назвал ленту "заказной" и такой, что "через Гоголя" режиссер подает российский империализм в новом образе.

В то же время лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что фильм является "московской пропагандой" и частью информационной войны против Украины.

К слову, известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, что поступила в Театральный институт случайно. В то же время она предполагает, что именно это было предназначено ей судьбой.