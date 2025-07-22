Повідомляє 24 Канал з посиланням на акторку Римму Зюбіну в інтерв'ю Rostyslove Production.

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Якою була найскандальніша роль Богдана Ступки?

У творчій кар’єрі Богдана Ступки найскандальнішою стала його участь у фільмі "Тарас Бульба" російського режисера Володимира Бортка.

У 2014 році Держкіно України заборонило показ цієї стрічки, назвавши її "антиукраїнською" та такою, що знецінює українську національну ідею, та ставить під сумнів саме існування українського народу.

Водночас Римма Зюбіна зазначає, що Ступка, попри глибоку підготовку до ролі, був шокований фінальним результатом.

Ми були особисто знайомі з Богданом Сильвестровичем Ступкою, ви не уявляєте, наскільки він переживав через свою участь у "Тарасі Бульбі". Те, що він читав сценарій, те, як він готувався, і те, що він намічав собі, – у результаті на виході зовсім не збіглося з тим. За монтажем можна так змонтувати, можна ідеологічно так поміняти,

– розповіла Зюбіна.

Богдан Ступка / Фото з відкритих джерел

Найбільше обурення викликало те, що режисер обрав для екранізації не першу редакцію повісті Гоголя 1835 року, а пізнішу, "імперську" версію 1842 року. Саме в ній з’являються згадки про "Руську землю" і "руський народ", а також те, що запорізькі козаки гинуть "за російську землю".

Оглядач "Дзеркала тижня" Олег Вергеліс різко розкритикував стрічку, зауваживши, що фільм знятий "на замовлення телеканалу "Росія" й прошитий "триколорним ідеологічним швом".

Серед політиків також було чимало обурених. Ексміністр культури і туризму України Василь Вовкун назвав стрічку "замовною" і такою, що "через Гоголя" режисер подає російський імперіалізм у новому образі.

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що фільм є "московською пропагандою" і частиною інформаційної війни проти України.

До слова, відома українська акторка Ада Роговцева розповіла, що вступила до Театрального інституту випадково. Водночас вона припускає, що саме це було призначено їй долею.