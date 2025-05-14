Когда речь идет о древнейших городах мира, большинство представляет Ближний Восток или Средиземноморье. Однако на территории современной Украины расположен город, который старше Рима, Афины и Лондона, пишет 24 Канал.

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Что это за город

Город Каменная Могила, что на территории Запорожской области, – это древний культовый комплекс, которому более 12 тысяч лет. Здесь сохранились уникальные петроглифы (наскальные изображения), старше египетских пирамид. Каменная Могила считается "украинским Стоунхенджем", но с гораздо более глубокой хронологией.



Этому населенному пункту очень много лет / Фото Википедия

Еще интереснее – в Украине археологи обнаружили остатки Трипольской культуры, которая существовала 7 тысяч лет назад и оставила после себя одни из первых в мире мегаполисов. В месте, где сейчас Черкасская и Винницкая области, археологи нашли поселение с населением до 15 тысяч человек – это больше, чем в Афинах в тот же период.

Станция метро "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в Европе, расположенной на глубине 105,5 метра. Глубина станции обусловлена сложным рельефом Киева и близостью к правительственному кварталу.