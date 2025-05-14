Коли мова йде про найдавніші міста світу, більшість уявляє Близький Схід або Середземномор’я. Проте на території сучасної України розташоване місто, яке старіше за Рим, Афіни та Лондон, пише 24 Канал.

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Що це за місто

Місто Кам’яна Могила, що на території Запорізької області, – це прадавній культовий комплекс, якому понад 12 тисяч років. Тут збереглися унікальні петрогліфи (наскельні зображення), старші за єгипетські піраміди. Кам’яна Могила вважається "українським Стоунхенджем", але з набагато глибшою хронологією.



Цьому населеному пункту дуже багато років / Фото Вікіпедія

Ще цікавіше – в Україні археологи виявили залишки Трипільської культури, яка існувала 7 тисяч років тому і залишила по собі одні з перших у світі мегаполісів. У місці, де зараз Черкаська й Вінницька області, археологи знайшли поселення з населенням до 15 тисяч осіб – це більше, ніж в Афінах у той самий період.

Станція метро "Арсенальна" в Києві є найглибшою у Європі, розташованою на глибині 105,5 метра. Глибина станції зумовлена складним рельєфом Києва та близькістю до урядового кварталу.