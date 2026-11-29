Необычные елочные украшения были не просто декором – они отражали моду, быт, культурные символы и идеологию своего времени, пишет 24 Канал.

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Как менялись елочные украшения с годами

Традиция украшать елку в Украине менялась вместе с модой, доступными материалами и историческими событиями.

Сначала праздничные деревья украшали преимущественно съедобными продуктами – яблоками, орехами, конфетами, пряниками. Впоследствии появились стеклянные шарики, фигурки и другие декоративные элементы.

В советский период традиция претерпела существенную трансформацию. После революции 1917 года елку и рождественские традиции стали преследовать как религиозные и буржуазные. Однако в 1935 году праздничное дерево вернули, уже как атрибут Нового года, а его украшения стали отражать советские символы, достижения и представления о будущем.

В разные десятилетия менялись и сами украшения. На елках появлялись фигурки спортсменов, военных, сказочных героев, животных, а впоследствии – овощей, фруктов, техники и космических объектов. По форме и материалам старые игрушки сегодня могут многое рассказать о быте и моде прошлого века.

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Елочные украшения прошлого / telegraf.com

Кукуруза, огурцы и грибы – что вешали на елку

Особенно необычными для современного декора могут показаться стеклянные украшения в форме овощей, фруктов и грибов. В 1940-х годах они символизировали достаток, а в послевоенные годы такие украшения стали одним из популярных способов украшения праздничного дерева.

В 1950 – 1960-х годах ассортимент пополнился виноградом, лимонами, огурцами, помидорами, морковью, баклажанами, перцем, луком, чесноком, ягодами и грушами. Среди них особое место заняла кукуруза – ее популярность связана с сельскохозяйственной кампанией Никиты Хрущева, которая активно продвигала выращивание этой культуры в Советском Союзе.

Елочные украшения в виде овощей, 1960–70-е годы / Inst: kollektsioner_istorii

На елках можно было увидеть целые композиции из овощей и фруктов, изготовленные из стекла. Такие украшения отражали тогдашние суспильные тенденции и пропаганду сельскохозяйственных достижений.

Космонавты, ракеты и спутники на праздничной елке

В 1960-х годах елочный декор начал отражать увлечение космосом. После запуска первого искусственного спутника Земли и полета Юрия Гагарина в 1961 году космическая тематика стала особенно популярной.

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На праздничных елках появились стеклянные космонавты, ракеты, спутники, а также шарики с изображениями космических сюжетов. Иногда вместо традиционной верхушки елку украшали пикой в форме ракеты.

Космические игрушки были не просто модным декором, а символом технологических достижений, которыми советская власть активно гордилась. В этот период появлялись и другие необычные украшения – дирижабли, самолеты, фигурки техники и разнообразные персонажи.

Космические елочные украшения / etsy.com

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Какими еще необычными игрушками украшали елки

Среди старых елочных украшений были и фигурки животных, сказочных персонажей, цирковых артистов, домиков, птиц и других предметов. Особенно популярными в разные годы были игрушки из ваты, картона, папье-маше и стекла.

В послевоенные годы на елках можно было увидеть военных, парашютистов, медиков, а позже – экзотических животных. В 1970-х годах получили более широкое распространение сказочные и мультипликационные персонажи, а также разнообразные декоративные фигурки.

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Ретро-елочные украшения / Inst: kollektsioner_istorii

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Многие такие украшения изготавливались вручную, поэтому отличались деталями, росписью и формой. Часть игрушек сохранилась в семьях до сих пор, а старые коллекции стали предметом интереса коллекционеров.

Сегодня ретро-елочные украшения могут напоминать о детстве, семейных традициях и праздничной атмосфере прошлых десятилетий.