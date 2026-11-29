Ялинкові прикраси / Колаж 24 Каналу
Сьогодні різдвяні та новорічні ялинки прикрашають кульками, гірляндами, бантами й тематичними декораціями, а в магазинах можна знайти оздоблення на будь-який смак. Проте кілька десятиліть тому святкові дерева в українських домівках мали зовсім інший вигляд. На гілках поруч із традиційними кулями могли висіти скляні гриби, кукурудза, огірки, шишки, фігурки тварин і навіть космонавти.
Незвичайні ялинкові прикраси були не просто декором – вони відображали моду, побут, культурні символи та ідеологію свого часу, пише 24 Канал.
Як ялинкові прикраси змінювалися з роками
Традиція прикрашати ялинку в Україні змінювалася разом із модою, доступними матеріалами та історичними подіями.
Спочатку святкові дерева оздоблювали переважно їстівними речами – яблуками, горіхами, цукерками, пряниками. Згодом з'явилися скляні кульки, фігурки та інші декоративні елементи.
У радянський період традиція пережила суттєву трансформацію. Після революції 1917 року ялинку та різдвяні традиції почали переслідувати як релігійні й буржуазні. Однак у 1935 році святкове дерево повернули, уже як атрибут Нового року, а його оздоблення почало відображати радянські символи, досягнення та уявлення про майбутнє.
У різні десятиліття змінювалися й самі прикраси. На ялинках з'являлися фігурки спортсменів, військових, казкових героїв, тварин, а згодом – овочів, фруктів, техніки та космічних об'єктів. За формою й матеріалами старі іграшки сьогодні можуть розповісти чимало про побут і моду минулого століття.
Кукурудза, огірки та гриби – що вішали на ялинку
Особливо незвичними для сучасного декору можуть здатися скляні прикраси у формі овочів, фруктів і грибів. У 1940-х роках вони символізували достаток, а в повоєнні роки такі декорації стали одним із популярних способів оздоблення святкового дерева.
У 1950 – 1960-х роках асортимент поповнився виноградом, лимонами, огірками, помідорами, морквою, баклажанами, перцем, цибулею, часником, ягодами та грушами. Серед них особливе місце посіла кукурудза – її популярність пов'язана із сільськогосподарською кампанією Микити Хрущова, який активно просував вирощування цієї культури в Радянському Союзі.
На ялинках можна було побачити цілі композиції з овочів і фруктів, які виготовляли зі скла. Такі прикраси відображали тодішні суспільні тенденції та пропаганду сільськогосподарських досягнень.
Космонавти, ракети та супутники на святковому дереві
У 1960-х роках ялинковий декор почав відображати захоплення космосом. Після запуску першого штучного супутника Землі та польоту Юрія Гагаріна у 1961 році космічна тематика стала особливо популярною.
На святкових деревах з'явилися скляні космонавти, ракети, супутники, а також кульки із зображеннями космічних сюжетів. Іноді замість традиційної верхівки ялинку прикрашали пікою у формі ракети.
Космічні іграшки були не просто модним декором, а символом технологічних досягнень, якими радянська влада активно пишалася. У цей період з'являлися й інші незвичайні прикраси – дирижаблі, літаки, фігурки техніки та різноманітні персонажі.
Космічні ялинкові прикраси / etsy.com
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Якими ще незвичайними іграшками прикрашали ялинки
Серед старих ялинкових прикрас були й фігурки тварин, казкових персонажів, циркових артистів, будиночків, птахів та інших предметів. Особливо популярними у різні роки були іграшки з вати, картону, пап'є-маше та скла.
У повоєнні роки на ялинках можна було побачити військових, парашутистів, медиків, а пізніше – екзотичних тварин. У 1970-х роках ширше поширилися казкові та мультиплікаційні персонажі, а також різноманітні декоративні фігурки.
Ретро-ялинкові прикраси / Inst: kollektsioner_istorii
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Чимало таких прикрас виготовляли вручну, тому вони відрізнялися деталями, розписом і формою. Частина іграшок збереглася в родинах до сьогодні, а старі колекції стали предметом інтересу колекціонерів.
Сьогодні ретроялинкові прикраси можуть нагадувати про дитинство, сімейні традиції та святкову атмосферу минулих десятиліть.
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