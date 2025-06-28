В частности свадьбу сопровождали протесты жителей самой Венеции. Почему это событие может изменить так называемую "свадебную индустрию" – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Какой была свадьба Безоса и Лорен и как она изменит индустрию

Для церемонии выбрали жемчужину Венеции – Сан-Джорджо Маджоре. Остров на время события закрыли для туристов и местных жителей, что вызвало огромное возмущение. Они протестовали, заявляя, что Безос не может арендовать Венецию для своих развлечений. Однако ему предлагали в таком случае платить больше налогов. Местные власти наоборот радовалась тому, что принимает такое событие, потому что это может поспособствовать туризму. В то же время Венеция и без того страдает от слишком большого количества туристов.

Именно свадьбу готовили с невероятным вниманием к деталям, а Джефф Безос и Лорен Санчес прибыли туда за несколько дней до свадьбы. За организацию отвечала итальянская компания Lanza and Baucina. И вообще во всех процессах в основном были задействованы местные компании.

На церемонию пригласили около 200 человек, среди которых были родные молодоженов и их дети от предыдущих браков, а также такие знаменитости как Опра Уинфри, Ким Кардашян и Иванка Трамп. Каждый гость прибыл на церемонию на частном самолете или яхте. Однако в приглашениях на свадьбу для них говорилось о том, чтобы они не дарили подарки на свадьбе, а сделали благотворительные взносы в 3 местные благотворительные организации.



Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Getty Images

Представители местного бизнеса после свадьбы заявили, что это было едва ли не лучшее для них время – все отели были забронированы, рестораны и магазины работали на максимум. Однако местные жители возмущаются тому, что город превратился в "декорации богатых".

Аналитики прогнозируют, что громкая свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес изменит свадебную индустрию и станет новым стандартом VIP-событий: максимальная локализация в организации может стать примером, как и благотворительность вместо подарков. В то же время протесты могут стать началом дискуссий о границах приватности и публичности для богатых людей. Однако свадьба показала, что даже самые частные вечеринки не могут оставаться таковыми в публичном пространстве, потому что общество остро реагирует на демонстрацию богатства.