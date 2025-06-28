Зокрема весілля супроводжували протести мешканців самої Венеції. Чому ця подія може змінити так звану "весільну індустрію" – розповідає 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Яким було весілля Безоса і Лорен та як воно змінить індустрію

Для церемонії обрали перлину Венеції – Сан-Джорджо Маджоре. Острів на час події закрили для туристів та місцевих мешканців, що викликало величезне обурення. Вони протестували, заявляючи, що Безос не може орендувати Венецію для своїх розваг. Проте йому пропонували у такому випадку платити більше податків. Місцева влада навпаки раділа з того, що приймає таку подію, бо це може посприяти туризму. Водночас Венеція і без того страждає на надто велику кількість туристів.

Саме весілля готували з неймовірною увагою до деталей, а Джефф Безос та Лорен Санчес прибули туди за кілька днів до весілля. За організацію відповідала італійська компанія Lanza and Baucina. І загалом в усіх процесах здебільшого були залучені місцеві компанії.

На церемонію запросили близько 200 людей, серед яких були рідні наречених та їхні діти від попередніх шлюбів, а також такі знаменитості як Опра Вінфрі, Кім Кардашян та Іванка Трамп. Кожен гість прибув на церемонію на приватному літаку чи яхті. Проте у запрошеннях на весілля для них йшлося про те, щоб вони не дарували подарунки на весіллі, а зробили благодійні внести у 3 місцеві благодійні організації.



Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото Getty Images

Представники місцевого бізнесу після весілля заявили, що це був чи не найкращий для них час – усі готелі були заброньовані, ресторани та магазини працювали на максимум. Проте місцеві мешканці обурюються тому, що місто перетворилося на "декорації багатих".

Аналітики прогнозують, що гучне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес змінить весільну індустрію та стане новим стандартом VIP-подій: максимальна локалізація в організації може стати прикладом, як і благодійність замість подарунків. Водночас протести можуть стати початком дискусій про межі приватності та публічності для багатих людей. Проте весілля показало, що навіть найбільш приватні вечірки не можуть залишатися такими у публічному просторі, бо суспільство гостро реагує на демонстрацію багатства.