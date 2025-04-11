Особую популярность этот жанр приобрел в украинской музыке во второй половине прошлого века, основном в творчестве диаспоры, однако и в оккупированной СССР Украине также существовало танго. Подборку из 5 лучших песен, которые точно заставят влюбиться в танго собрал для вас 24 Канал.

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5 песен украинского танго, на которые стоит обратить внимание

И начнем мы подборку с квартета "Каравана" – группы, который основали в американском Нью-Джерси в 1961 году. Украинскую музыку за океаном квартет творил в течение 19 лет, в том числе и в жанре танго.

Квартет "Каравана" – "Бабье лето": смотрите видео

А слова следующей песни написала поэтесса Анна Чубач, а на музыку положила их композитор Людмила Высочинская, которая и создала ритм танго для этой композиции, которая зазвучала голосами Надежды Шестак и Александра Василенко.

Александр Василенко и Надежда Шестак – "Осипається цвіт": смотрите видео

Богдан Весоловский – гениальный украинский исполнитель и композитор. Хотя он родился в Вене, потом хотел участвовать в развитии Карпатской Украины, но в итоге поселился в Канаде, хотя в оккупированной большевиками Украине однажды ему удалось бывать. Он сам исполнял написанные песни.

Богдан Весоловский – "Было не тосковать": смотрите видео

И снова Канада. Лилея Волянская – дочь украинских мигрантов, чья судьба несколько схожа с историей Квитки Цисык. Лилея была участницей Торонтской украинской оперной компании. В 90-х коллективу удалось приехать в Украину и выступить в Киеве, Харькове и Львове. Сейчас Лилея Волянская живет в Канаде и в июне будет праздновать 80-летний юбилей.

Лилея Волянская – "Твои глаза": смотрите видео

И на десерт – легендарный Владимир Ивасюк. Именно он положил на музыку стихотворение поэта Ростислава Братуня "Вернись из воспоминаний", который еще получил название "Танго без ответа". Одно из лучших исполнений этой песни в сопровождении Оркестра радио и телевидения Украины принадлежит Алле Кудлай.

Алла Кудлай – "Вернись из воспоминаний": смотрите видео