Сейчас Ума Турман – одна из самых известных актрис, однако еще в 1993 году антримала антипремию "Золотая малина" за худшую роль. Несмотря на это она достигла невероятных вершин и 24 канал собрал подборку ее самых выдающихся ролей в кино.

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Мия Волес

Сегодняшняя подборка просто не могла бы существовать без фильма "Криминальное чтиво" – одной из самых известных работ Квентина Тарантино. Это культовый фильм, в котором Ума Турман сыграла Мию Волес. Ее танец в дуэте с Джоном Траволтой, который сыграл Винсента Вега – до сих пор популярен.

Тот самый танец из "Криминального чтива": смотрите видео

Беатрикс Киддо

Еще одна работа Квентина Тарантино – "Убить Билла". В обеих частях Ума Турман сыграла главную роль – Беатрикс Киддо, она же "Невеста", она же "Черная мамба". Героиня Турман была участницей элитного отряда наемных убийц и ее считали самой смертоносной женщиной в мире.

Бывшие союзники пытались ее убить, из-за чего она впала в кому и лишь спустя 4 года пришла в себя. Беатрикс считает, что во время попытки ее убить погиб ее нерожденный ребенок, поэтому она начинает путь мести.

"Убить Билла": смотреть трейлер

Ирена Касини

"Гаттака" – фильм Эндрю Никола, который рассказывает о мире, где евгеника – основа мирового строя и людей разделяют на "пригодных" и "непригодных".

В этом фильме Ума Турман сыграла роль Ирэны Касини – "пригодной", которая подружилась с Винсентом Фриманом – "непригодным", который благодаря махинациям получил противоположный статус, чтобы полететь в космос. Касини стала одной из тех, кто решил бороться за равенство в этом мире.

"Гаттака": смотрите трейлер

Памела Айви

В 1997 году вышла в прокат четвертая, заключительная часть фильмов о Бэтмене – "Бэтмен и Робин". В этом фильме Ума Турман сыграла одну из антагонисток – Памелу Айви или же Ядовитый Плющ, которая вместе с Мистером Фризром хотят уничтожить целый город. Яркий образ Умы Турман запомнился многим.

"Бэтмен и Робин": смотрите трейлер

Дженифер Джонсон

В 2006 году Ума Турман сыграла Дженифер Джонсон в фильме "Моя супербывшая". Фильм повествует о женщине с суперспособностями, которая не может простить кольшньому за то, что он ее бросил. Дело в том, что бросил ее он именно тогда, когда узнал о ее сверхъестественных способностях. Поэтому женщина решила сделать все, чтобы превратить жизнь бывшего в ад.

"Моя супербывшая": смотрите трейлер

Интересно, что фильм в целом получил не слишком хорошие отзывы из-за сценария, однако актерскую игру кинокритики отметили на высоком уровне