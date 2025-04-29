Зараз Ума Турман – одна з найвідоміших акторок, проте ще в 1993 році антримала антипремію "Золота малина" за найгіршу роль. Попри це вона досягла неймовірних вершин і 24 канал зібрав добірку її найвизначніших ролей у кіно.

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Мія Волес

Сьогоднішня добірка просто не могла би існувати без фільму "Кримінальне чтиво" – однієї з найвідоміших робіт Квентіна Тарантіно. Це культовий фільм, у якому Ума Турман зіграла Мію Волес. Її танець у дуеті з Джоном Траволтою, котрий зіграв Вінсента Вега – досі популярний.

Той самий танець з "Кримінального чтива": дивіться відео

Беатрікс Кіддо

Ще одна робота Квентіна Тарантіно – "Убити Біла". В обох частинах Ума Турман зіграла головну роль – Беатрікс Кіддо, вона ж "Наречена", вона ж "Чорна мамба". Героїня Турман була учасницею елітного загону найманих вбивць і її вважали найсмертоноснішою жінкою у світі.

Колишні союзники намагалися її вбити, через що вона впала в кому і лише через 4 роки прийшла до тями. Беатрікс вважає, що під час спроби її вбити загинула її ненароджена дитина, то ж вона починає шлях помсти.

"Убити Біла": дивитися трейлер

Ірена Касіні

"Гаттака" – фільм Ендрю Нікола, який розповідає про світ, де євгеніка – основа світового ладу і людей поділяють на "придатних" і "непридатних".

У цьому фільмі Ума Турман зіграла роль Ірени Касіні – "придатної", котра потоваришувала з Вінсентом Фріманом – "непридатним", котрий завдяки махінаціям отримав протилежний статус, аби полетіти в космос. Касіні стала однією з тих, хто вирішив боротися за рівність у цьому світі.

"Гаттака": дивіться трейлер

Памела Айві

У 1997 році вийшла у прокат четверта, заключна частина фільмів про Бетмена – "Бетмен і Робін". У цьому фільмі Ума Турман зіграла одну з антагоністок – Памелу Айві або ж Отруйний Плющ, яка разом з Містером Фрізром хочуть знищити ціле місто. Яскравий образ Уми Турман запам'ятався багатьом.

"Бетмен і Робін": дивіться трейлер

Дженіфер Джонсон

У 2006 році Ума Турман зіграла Дженіфер Джонсон у фільмі "Моя суперколишня". Фільм оповідає про жінку з суперздібностями, яка не може пробачити кольшньому за те, що він її покинув. Річ у тім, що покинув її він саме тоді, коли дізнався про її надприродні здібності. Тому жінка вирішила зробити все, щоб перетворити життя колишнього на пекло.

"Моя суперколишня": дивіться трейлер

Цікаво, що фільм загалом отримав не надто хороші відгуки через сценарій, проте акторську гру кінокритики відзначили на високому рівні