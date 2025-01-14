Причина возгорания кроется в аккумуляторах. Поэтому ученые из Японии взялись решать эту проблему. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как японские ученые решили проблему

Группа исследователей из Университета Дошиша работала над созданием нового аккумулятора, который бы не загорался. Поэтому ученые разработали квазитвердотельную литий-ионную батарею, в которой отсутствуют недостатки обычных аккумуляторов. В этой батарее соединили жидкие и твердые электролиты, что повысило безопасность и долговечность разработки. Также в этих аккумуляторах значительно большая плотность энергии.

Улучшенная безопасность и эффективность зарядки/разрядки продемонстрировали целесообразность использования квазитвердотельных батарей как технологии ближайшего будущего,

– говорят исследователи.

Для того, чтобы обезопасить электрокары от возгорания, ученые объединили негорючие электролиты, в частности гели на основе полидиметилоксана и высококонцентрированных растворов соли лития.

Новые аккумуляторы существенно снижают риски возгорания электрокаров / Фото Pexels

Ранее ученые уже разработали твердотельный аккумулятор, который также решал проблему возгорания, однако он работал слишком медленно. Поэтому создание некоего гибрида в виде квазитвердого аккумулятора решило эту проблему, ведь эта модель значительно эффективнее.

"В общем недавно разработанный LIB имеет потенциал для улучшения разработки эффективных и безопасных электромобилей следующего поколения и беспроводных устройств, таких как дроны. Его широкое применение может не только повысить удобство для пользователей, но и способствовать устойчивому экономическому росту", – говорят члены команды.