Причина загоряння криється в акумуляторах. Тому вчені з Японії взялися вирішувати цю проблему. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як японські вчені вирішили проблему

Група дослідників з Університету Дошіша працювала над створенням нового акумулятора, який би не загорявся. Тому науковці розробили квазітвердотільку літій-іонну батарею, в якій відсутні недоліки звичайних акумуляторів. У цій батареї поєднали рідкі та тверді електроліти, що підвищило безпеку та довговічність розробки. Також у цих акумуляторів значно більша щільність енергії.

Покращена безпека та ефективність заряджання/розряджання продемонстрували доцільність використання квазітвердотільних батарей як технології найближчого майбутнього,

– кажуть дослідники.

Для того, аби убезпечити електрокари від загоряння, вчені поєднали негорючі електроліти, зокрема гелі на основі полідиметилоксану та висококонцентрованих розчинів солі літію.

Нові акумулятори суттєво знижують ризики загоряння електрокарів / Фото Pexels

Раніше вчені вже розробити твердотільний акумулятор, який також вирішував проблему загоряння, однак він працював надто повільно. Тому створення такого собі гібриду у вигляді квазітвердого акумулятора вирішило цю проблему, адже ця модель значно ефективніша.

"Загалом нещодавно розроблений LIB має потенціал для покращення розробки ефективних і безпечніших електромобілів наступного покоління та бездротових пристроїв, таких як дрони. Його широке застосування може не тільки підвищити зручність для користувачів, але й сприяти сталому економічному зростанню", – кажуть члени команди.