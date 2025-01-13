Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Space Solar. Планується, що перша космічна електростанція Space Solar почне функціонувати до 2030 року, забезпечуючи початкову потужність у 30 мегаватів.

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Як Земля може отримувати енергію з космосу

Компанія Space Solar, спільно з Transition Labs оголосили про співпрацю з Reykjavik Energy. Метою цієї угоди є постачання електроенергії, отриманої з першої у світі космічної сонячної електростанції.

Space Solar розробила новітню систему, яка розміщуватиметься на орбіті Землі, де збиратиме сонячну енергію та передаватиме її на Землю бездротовим методом. Використовуючи високочастотні радіохвилі, енергія доставлятиметься до наземних станцій, де вона перетворюватиметься в електрику для подальшого постачання до мережі.

Ця інноваційна технологія забезпечить постійний доступ до чистої енергії незалежно від погодних умов і часу доби, при цьому вартість буде конкурентоспроможною з іншими відновлюваними джерелами.

На орбіті Землі встановлять сонячну електростанцію / Фото Unspalsh

Технологія Space Solar створює умови для стабільного постачання електроенергії 24/7, що суттєво відрізняє її від традиційних сонячних станцій. Перша установка протягом п’яти років постачатиме 30 мегаватів, а до 2036 року компанія планує масштабувати проєкт, вводячи електростанції потужністю в декілька гігаватів. Це стане важливим кроком у підготовці світу до безвуглецевого майбутнього.

Космічна сонячна енергетика пропонує неперевершені переваги з конкурентоспроможними витратами на енергію та цілодобовою доступністю. Визнання Reykjavik Energy потенціалу космічної сонячної енергії для сприяння енергетичному переходу надихає, і ми раді працювати разом над досягненням сталого майбутнього,

– зазначив співгенеральний директор Space Solar Мартін Солтау.

Перший запуск стане лише початком амбітного проєкту Space Solar, що має на меті значно збільшити потужність енергопостачання у найближчі роки. Технологія передачі енергії, розроблена компанією за підтримки п'ятимільйонного фінансування, пропонує безпечне та доступне рішення для забезпечення базового енергопостачання у всьому світі.