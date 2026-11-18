Речь идет о замке Шнадиц (Schloss Schnaditz), расположенном в городе Бад-Дюбен в федеральной земле Саксония. Местные власти ищут нового владельца, который согласится спасти памятник архитектуры возрастом около 800 лет. По информации немецкого издания BILD, будущему владельцу придется вложить в восстановление здания около 20 миллионов евро.

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Как выглядит замок, который продают за 1 евро

Замок Шнадиц – это водная крепость площадью около 1 012 квадратных метров. В здании есть две башни, рыцарский зал и оборонительная башня высотой 29 метров. Вокруг сооружения расположен ров с водой.

В свое время замок был резиденцией семьи фон Защниц. История этого рода даже нашла литературное отражение: поместье стало известным благодаря новелле Генриха фон Кляйста "Михаэль Кольхаас".

После Второй мировой войны, в 1945 году, поместье было национализировано. Во времена ГДР в помещениях замка обустроили квартиры, администрацию общины, парикмахерскую, почту и детский сад. После объединения Германии здание постепенно опустело и надолго осталось без жильцов.

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Замок Шнадиц / rico Thumser

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Почему замок не удалось спасти раньше

Попытки восстановить историческое здание уже были. В 2014 году американка вместе с сыном планировали превратить замок в отель с рестораном-барбекю и винным баром. Для реализации замысла они хотели привлечь инвесторов.

Однако масштабный проект так и не удалось воплотить. К 2018 году в него вложили лишь около 400 тысяч евро вместо запланированных миллионов. В итоге договор купли-продажи был расторгнут, а после принудительного выселения жильцов замок вновь перешел в собственность города.

С тех пор здание продолжает ждать нового владельца. Некоторые ремонтные работы уже проводились, в частности мастера восстанавливали отдельные участки потолка. По словам местных властей, крыша замка не протекает, однако общее состояние сооружения требует значительных вложений.

Что новый владелец может превратить в замок

Местные власти рассматривают несколько вариантов использования исторического здания. В частности, там могли бы обустроить отель, дом престарелых, учебный центр или интернат.

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Главное препятствие для потенциальных покупателей – стоимость реставрации. По оценке представителя местных властей Матиаса Мита, на реконструкцию замка придется потратить около 20 миллионов евро.

Поэтому предложение приобрести почти тысячелетний замок за 1 евро выглядит совсем иначе, если учесть будущие расходы. Город надеется найти инвестора, который не только приобретет историческое сооружение, но и вернет ему былую величественность.