Мовиться про замок Шнадіц (Schloss Schnaditz), розташований у місті Бад-Дюбен у федеральній землі Саксонія. Місцева влада шукає нового власника, який погодиться врятувати пам'ятку віком близько 800 років. За інформацією німецького видання BILD, майбутньому власнику доведеться вкласти у відновлення будівлі близько 20 мільйонів євро.

Adv

Як виглядає замок, який продають за 1 євро

Замок Шнадіц – це водна фортеця площею близько 1 012 квадратних метрів. У будівлі є дві вежі, лицарська зала та оборонна вежа заввишки 29 метрів. Навколо споруди розташований рів із водою.

Свого часу замок був резиденцією родини фон Защніц. Історія цього роду навіть отримала літературне відображення: маєток став відомим завдяки новелі Генріха фон Кляйста "Міхаель Кольхаас".

Після Другої світової війни, у 1945 році, маєток націоналізували. За часів НДР у приміщеннях замку облаштували квартири, адміністрацію громади, перукарню, пошту та дитячий садок. Після об'єднання Німеччини будівля поступово спорожніла й надовго залишилася без мешканців.

Реклама

Замок Шнадіц / rico Thumser

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому замок не вдалося врятувати раніше

Спроби відновити історичну будівлю вже були. У 2014 році американка разом із сином планували перетворити замок на готель із рестораном барбекю та винним баром. Для реалізації задуму вони хотіли залучити інвесторів.

Однак масштабний проєкт так і не вдалося втілити. До 2018 року в нього вклали лише близько 400 тисяч євро замість запланованих мільйонів. Зрештою договір купівлі-продажу скасували, а після примусового виселення мешканців замок знову перейшов у власність міста.

Відтоді будівля продовжує чекати на нового власника. Деякі ремонтні роботи вже проводили, зокрема майстри відновлювали окремі ділянки стелі. За словами місцевої влади, дах замку не протікає, проте загальний стан споруди потребує значних вкладень.

На що новий власник може перетворити замок

Місцева влада розглядає кілька варіантів використання історичної будівлі. Зокрема, там могли б облаштувати готель, будинок для літніх людей, навчальний центр або інтернат.

Реклама

Головна перешкода для потенційних покупців – вартість відновлення. За оцінкою представника місцевої влади Матіаса Міта, на реконструкцію замку доведеться витратити близько 20 мільйонів євро.

Тож пропозиція придбати майже тисячолітній замок за 1 євро має зовсім інший вигляд, якщо врахувати майбутні витрати. Місто сподівається знайти інвестора, який не лише придбає історичну споруду, а й поверне їй колишню велич.