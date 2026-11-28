При строительстве города архитекторы воплотили идеи философов эпохи Ренессанса. Благодаря этому главные сооружения Жовквы расположили так, чтобы каждое из них символизировало определенную часть человеческого организма, пишет Жовковский городской совет.

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Как возникла Жовква и по какому принципу ее строили

Первое письменное упоминание о городке Винники, на месте которого впоследствии возникла Жовква, датируется XIV веком. Тогда поселение принадлежало украинскому дворянскому роду Высоцких. В конце XVI века Андрей Высоцкий передал эти земли своему другу Станиславу Жолкевскому, который занимал должность белзского воеводы.

В 1594 году сын воеводы, Станислав Жолкевский-младший, начал строительство замка и нового города вблизи Винников. Именно оно получило название Жовква. Пока Жолкевский участвовал в военных походах и защищал границы от нападений турок и татар, строительством руководила его жена Регина – дочь гуманиста и писателя Яна Гербурта.

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Где находится Жовква: смотрите на карте

В 1603 году Жовква получила Магдебургское право, а уже в 1605 году завершили строительство замка. Впоследствии в городе начали строить костел Святого Лаврентия и церковь Рождества Христова. Параллельно создавались оборонительные укрепления – стена с башнями, ров и вал с бастионами и воротами.

Планировка Жовквы соответствовала архитектурным идеям эпохи Ренессанса. Город имел широкие улицы, просторную площадь и продуманное расположение главных сооружений. Архитектурная концепция Жовквы повторяла строение человеческого тела.

В частности, замок символизировал голову, рыночная площадь – легкие, городские ворота – руки и ноги, а костел и церковь – сердце города.

Планировка Жовквы в конце XVII века / реконструкция Ольги Оконченко

Когда Жовква переживала наибольший расцвет

Наибольшего развития город достиг во времена правления короля Яна III Собеского, правнука основателя Жовквы, и его сыновей Якова и Константина. В этот период Жовква стала одной из любимых королевских резиденций.

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Местные храмы отличались величием и красотой, а городская синагога была одной из крупнейших и самых красивых в Европе. В Жовкве работали известные художники, в частности Мартино Альтомонте и Андреас Шлютер, Иван Руткович и Василий Петранович. Здесь также действовала мощная иконописная школа и первая в Восточной Европе еврейская типография.

Рыночная площадь в Жовкве до 1858 года / Картина Карела Ауэра

В разное время город посещали Петр I и Иван Мазепа. О Жовкве также упоминал в своих воспоминаниях путешественник и паломник Василий Григорьевич-Барский.

После смерти королевичей город постепенно терял прежнее значение. В то же время местный василианский монастырь оставался важным центром украинской культуры.

В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой, Жовква вместе с Галицией вошла в состав Австрийской империи.

Что происходило с городом в XX веке

В начале XX века благодаря митрополиту Андрею Шептицкому в Жовкве была основана известная василианская типография. На тот момент она была крупнейшей украинской типографией в мире.

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Во время Первой мировой войны недалеко от города погиб российский летчик Петр Нестеров, известный выполнением первой в истории авиации "мертвой петли". В 1918 году Жовква ненадолго вошла в состав Западно-Украинской Народной Республики.

Вторая мировая война нанесла городу значительные разрушения. В результате обстрелов и бомбардировок было повреждено и уничтожено немало исторических сооружений. Во время немецкой оккупации была уничтожена еврейская община, сожжена синагога и многие здания еврейского квартала.

Жовква в начале XX века / Архивная фотография

В советское время город переименовали в Нестеров – это произошло в 1951 году. В Жовкве размещались воинские части, а местные предприятия преимущественно работали на оборонную промышленность. Большинство храмов закрыли или частично разрушили.

В 1989 году начался процесс возвращения храмов их историческим владельцам, а также восстановления и реставрации архитектурных памятников. Этот процесс значительно ускорился после провозглашения независимости Украины.