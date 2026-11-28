Під час будівництва міста архітектори втілили ідеї філософів доби Ренесансу. Завдяки цьому головні споруди Жовкви розташували так, щоб кожна з них символізувала певну частину людського організму, пише Жовкіська міська рада.

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Як виникла Жовква та за яким принципом її будували

Перша письмова згадка про містечко Винники, на місці якого згодом постала Жовква, датується XIV століттям. Тоді поселення належало українському шляхетському роду Висоцьких. Наприкінці XVI століття Андрій Висоцький передав ці землі своєму приятелеві Станіславу Жолкевському, який обіймав посаду белзького воєводи.

У 1594 році син воєводи, Станіслав Жолкевський-молодший, розпочав будівництво замку та нового міста поблизу Винників. Саме воно отримало назву Жовква. Поки Жолкевський брав участь у військових походах і захищав кордони від нападів турків та татар, будівництвом керувала його дружина Регіна – донька гуманіста й письменника Яна Гербурта.

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Де розташована Жовква: дивіться на карті

У 1603 році Жовква отримала Магдебурзьке право, а вже у 1605 році завершили спорудження замку. Згодом у місті почали будувати костел Святого Лаврентія та церкву Різдва Христового. Паралельно створювали оборонні укріплення – мур з баштами, рів і вал з бастіонами та брами.

Планування Жовкви відповідало архітектурним ідеям доби Ренесансу. Місто мало широкі вулиці, простору площу та продумане розташування головних споруд. Архітектурна концепція Жовкви наслідувала будову людського тіла.

Зокрема, замок символізував голову, ринкова площа – легені, міські брами – руки й ноги, а костел і церква – серце міста.

Планування Жовкви в кінці XVII століття / реконструкція Ольги Оконченко

Коли Жовква переживала найбільший розквіт

Найбільшого розвитку місто досягло за часів правління короля Яна III Собеського, правнука засновника Жовкви, та його синів Якова і Костянтина. У цей період Жовква стала однією з улюблених королівських резиденцій.

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Місцеві храми вирізнялися величчю та красою, а міська синагога була однією з найбільших і найгарніших у Європі. У Жовкві працювали відомі митці, зокрема Мартіно Альтомонте й Андреас Шлютер, Іван Руткович та Василь Петранович. Тут також діяла потужна іконописна школа та перша у Східній Європі єврейська друкарня.

Ринкова площа у Жовкві до 1858 року / Картина Карела Ауера

У різні часи місто відвідували Петро I та Іван Мазепа. Про Жовкву також згадував у своїх спогадах мандрівник і паломник Василь Григорович-Барський.

Після смерті королевичів місто поступово втрачало колишнє значення. Водночас місцевий василіанський монастир залишався важливим осередком української культури.

У 1772 році, після першого поділу Речі Посполитої, Жовква разом із Галичиною увійшла до складу Австрійської імперії.

Що відбувалося з містом у XX столітті

На початку XX століття завдяки митрополиту Андрею Шептицькому в Жовкві заснували відому василіанську друкарню. На той час вона була найбільшою українською друкарнею у світі.

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Під час Першої світової війни поблизу міста загинув російський авіатор Петро Нестеров, відомий виконанням першої в історії авіації "мертвої петлі". У 1918 році Жовква ненадовго увійшла до складу Західноукраїнської Народної Республіки.

Друга світова війна завдала місту значних руйнувань. Через обстріли та бомбардування було пошкоджено й знищено чимало історичних споруд. Під час німецької окупації знищили єврейську громаду, спалили синагогу та багато будівель єврейського кварталу.

Жовква на початку XX століття / Архівне фото

За радянських часів місто перейменували на Нестеров – це сталося у 1951 році. У Жовкві розміщувалися військові частини, а місцеві підприємства переважно працювали на оборонну промисловість. Більшість храмів зачинили або частково зруйнували.

У 1989 році розпочалося повернення храмів їхнім історичним власникам, а також відновлення та реставрація архітектурних пам'яток. Цей процес значно прискорився після проголошення незалежності України.