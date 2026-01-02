Чи справді Carol of the Bells – те саме, що й "Щедрик": як українська мелодія підкорила світ
- "Щедрик" Миколи Леонтовича, відомий як різдвяна пісня Carol of the Bells, вперше прозвучав у Києві в 1916 році і став популярним завдяки гастролям Української республіканської капели.
- Англомовна версія з'явилася в 1936 році завдяки Пітеру Вільговському, і сьогодні існує понад тисячу варіацій мелодії "Щедрика" по всьому світу.
"Щедрик" – народна українська щедрівка у хоровій обробці Миколи Леонтовича – сьогодні одна з найвідоміших мелодій у світі, яку знають як різдвяну пісню Carol of the Bells.
24 Канал із посиланням на KDFC розповідає, що всесвітньо відома різдвяна мелодія Carol of the Bells насправді має українське походження і є обробкою народної щедрівки "Щедрик" Миколи Леонтовича. У цьому матеріалі пояснюємо, як українська пісня про ластівку стала світовим хітом, чому за кордоном її сприймають інакше, ніж в Україні, та як "Щедрик" отримав десятки мовних і музичних варіацій по всьому світу.
Історія "Щедрика" та його світовий шлях
"Щедрик" – українська народна щедрівка дохристиянського походження, пов’язана з новорічними побажаннями добробуту й урожаю. У її основі – символічний образ ластівки, яка сповіщає про достаток у домі.
Музичну обробку народної мелодії створив композитор Микола Леонтович. Перші варіанти "Щедрика" він почав опрацьовувати на початку ХХ століття, зокрема під час роботи в місті Покровську (Донецька область), де викладав музику.
Саме ця обробка згодом стала основою світового хіта Carol of the Bells, хоча англомовний текст не має зв’язку з оригінальним українським змістом.
Прем’єра "Щедрика" відбулася у Києві в грудні 1916 року, після чого твір швидко набув популярності в Україні.
За даними Wikipedia, світову відомість мелодія отримала завдяки гастролям Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця.
У 1922 році "Щедрик" прозвучав у Carnegie Hall у Нью-Йорку, де привернув увагу американського композитора українського походження Пітера Вільговського.
У 1936 році Вільговський створив англомовний текст, у якому інтерпретував мелодію як дзвін різдвяних дзвонів. Так з’явилася версія Carol of the Bells, яка закріпилася в англомовних країнах як різдвяна пісня.
Сьогодні існує понад тисячу варіацій виконання "Щедрика" у різних країнах світу, що зробило його однією з найвпізнаваніших українських мелодій на міжнародній сцені.
Варіації перекладу й іноземні виконання
Як зазначає музичне видання Classic FM, українська мелодія "Щедрика" отримала світову популярність завдяки численним адаптаціям, передусім англомовній версії Carol of the Bells, у якій пісню інтерпретували як різдвяну через образ дзвонів. Водночас Classic FM підкреслює, що це не переклад оригінального тексту, а повністю нова лірика, написана у США, тоді як музична основа залишилася незмінною.
Окрім найвідомішої версії, мелодія Леонтовича стала основою для інших англомовних і багатомовних варіацій, які виконують хори та музиканти в різних країнах світу – від класичних академічних колективів до сучасних аранжувань. Саме універсальність мелодії дозволила "Щедрику" адаптуватися до різних культур, не втративши зв’язку зі своїм українським походженням.
"Щедрик" сьогодні
Напередодні свят "Щедрик" знову зазвучав у публічних просторах столиці – його виконали у київському метро та на вокзалі в межах музичного флешмобу за участю українських артистів і митців. Цю шалено популярну нині щедрівку виконують і дорослі, і малі. “Щедрика” можна почути як від хору “Гомін”, так і від Джамали та Jerry Heil. І кожне це виконання магічне та дарує відчуття свята та радості.