5 пісень Поплавського, які вірусились у ТікТок: від "Вареничків" до "Юного орла"

Михайло Поплавський – український співак, творчість якого триває вже багато років. Водночас час від часу його пісні отримують друге дихання завдяки соцмережам.

ТікТок повертає популярність багатьом пісням, які здавалось вже не цікавлять молодь. 24 Канал розповідає про 5 таких пісень Михайла Поплавського.

Які пісні вірусились у ТікТок?

"Сало"

Ця пісня звучало з кожного телевізора багато років тому, проте тікТок повернув їй популярність. Простий, але запам’ятовуваний мотив цієї пісні зробив її "мемною". Кліп також активно поширюється на платформах соцмереж у форматі реміксів і танцювальних роликів.

У ТікТок знімають під "Сало": дивіться відео

"Вареники"

Продовження гастрономічної теми від Поплавського. Ця пісня також час від часу віруситься у сучасній соцмережі. Крім цього, також саме цю під цю пісню свого часу танцювали учасники гурту "Nemo", які перемогли на Євробаченні у 2024 році.

Це сталось восени 2025 року під час візиту до Києва. Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.

Легке звучання та простий текст також відкривають у цій пісні неабиякий мемний потенціал.

"Варенички" від Поплавського: дивіться відео

"Український борщ"

Михайло Поплавський не надто переймався вибором різноманіття тем, тож вирішив оспівати українські страви. Зокрема, не обійшлось і без борщу. Ця пісня також часто фігурує у гумористичних роликах, яі привертають увагу та слугують розвагою.

Гастрономічні пісні: дивіться відео

"Юний орел"

Цей трек не лише класика репертуару Поплавського, він також періодично з’являється в TikTok у відео з "мотиваційними" монтажами або гумористичними відсиланнями до амбіцій та самопрезентації. Хоча пісня значно старіша, її зараз "переживають" у сучасному інтернет-контексті.

"Кропива"

Весела, трохи жартівлива пісня з народними мотивами. Вона ще раз підкреслює фірмовий стиль Поплавського – прості образи, гумор і легка самоіронія.

Пісня про кропиву: дивіться відео

