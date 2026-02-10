ТікТок повертає популярність багатьом пісням, які здавалось вже не цікавлять молодь. 24 Канал розповідає про 5 таких пісень Михайла Поплавського.
Які пісні вірусились у ТікТок?
- "Сало"
Ця пісня звучало з кожного телевізора багато років тому, проте тікТок повернув їй популярність. Простий, але запам’ятовуваний мотив цієї пісні зробив її "мемною". Кліп також активно поширюється на платформах соцмереж у форматі реміксів і танцювальних роликів.
У ТікТок знімають під "Сало": дивіться відео
- "Вареники"
Продовження гастрономічної теми від Поплавського. Ця пісня також час від часу віруситься у сучасній соцмережі. Крім цього, також саме цю під цю пісню свого часу танцювали учасники гурту "Nemo", які перемогли на Євробаченні у 2024 році.
Це сталось восени 2025 року під час візиту до Києва. Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.
Легке звучання та простий текст також відкривають у цій пісні неабиякий мемний потенціал.
"Варенички" від Поплавського: дивіться відео
- "Український борщ"
Михайло Поплавський не надто переймався вибором різноманіття тем, тож вирішив оспівати українські страви. Зокрема, не обійшлось і без борщу. Ця пісня також часто фігурує у гумористичних роликах, яі привертають увагу та слугують розвагою.
Гастрономічні пісні: дивіться відео
- "Юний орел"
Цей трек не лише класика репертуару Поплавського, він також періодично з’являється в TikTok у відео з "мотиваційними" монтажами або гумористичними відсиланнями до амбіцій та самопрезентації. Хоча пісня значно старіша, її зараз "переживають" у сучасному інтернет-контексті.
- "Кропива"
Весела, трохи жартівлива пісня з народними мотивами. Вона ще раз підкреслює фірмовий стиль Поплавського – прості образи, гумор і легка самоіронія.
Пісня про кропиву: дивіться відео
Поплавський – більше не президент Університету культури
- Багаторічний очільник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не буде президентом вишу. Він втратив посаду через завершення терміну дії відповідного контракту.
- У МОН зауважили: у Поплавського завершився термін дії контракту. Тому потрібно було призначити нового керівника цього закладу вищої освіти – в.о. президента, аби виш не залишився без очільника.
- У МОН також уточнили, що в.о. керівника Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) призначили професора кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігоря Комарніцького.