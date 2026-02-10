ТікТок повертає популярність багатьом пісням, які здавалось вже не цікавлять молодь. 24 Канал розповідає про 5 таких пісень Михайла Поплавського.

Дивіться також Головоломка для геніїв: пересуньте сірники, щоб монета опинилася всередині

Які пісні вірусились у ТікТок?

"Сало"

Ця пісня звучало з кожного телевізора багато років тому, проте тікТок повернув їй популярність. Простий, але запам’ятовуваний мотив цієї пісні зробив її "мемною". Кліп також активно поширюється на платформах соцмереж у форматі реміксів і танцювальних роликів.

У ТікТок знімають під "Сало": дивіться відео

"Вареники"

Продовження гастрономічної теми від Поплавського. Ця пісня також час від часу віруситься у сучасній соцмережі. Крім цього, також саме цю під цю пісню свого часу танцювали учасники гурту "Nemo", які перемогли на Євробаченні у 2024 році.

Це сталось восени 2025 року під час візиту до Києва. Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.

Легке звучання та простий текст також відкривають у цій пісні неабиякий мемний потенціал.

"Варенички" від Поплавського: дивіться відео

"Український борщ"

Михайло Поплавський не надто переймався вибором різноманіття тем, тож вирішив оспівати українські страви. Зокрема, не обійшлось і без борщу. Ця пісня також часто фігурує у гумористичних роликах, яі привертають увагу та слугують розвагою.

Гастрономічні пісні: дивіться відео

"Юний орел"

Цей трек не лише класика репертуару Поплавського, він також періодично з’являється в TikTok у відео з "мотиваційними" монтажами або гумористичними відсиланнями до амбіцій та самопрезентації. Хоча пісня значно старіша, її зараз "переживають" у сучасному інтернет-контексті.

"Кропива"

Весела, трохи жартівлива пісня з народними мотивами. Вона ще раз підкреслює фірмовий стиль Поплавського – прості образи, гумор і легка самоіронія.

Пісня про кропиву: дивіться відео

Поплавський – більше не президент Університету культури