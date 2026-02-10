ТикТок возвращает популярность многим песням, которые казалось уже не интересуют молодежь. 24 Канал рассказывает о 5 таких песнях Михаила Поплавского.
Смотрите также Головоломка для гениев: передвиньте спички, чтобы монета оказалась внутри
Какие песни вирусились в ТикТок?
- "Сало"
Эта песня звучала из каждого телевизора много лет назад, однако тикТок вернул ей популярность. Простой, но запоминающийся мотив этой песни сделал ее "мемной". Клип также активно распространяется на платформах соцсетей в формате ремиксов и танцевальных роликов.
В ТикТок снимают под "Сало": смотрите видео
- "Вареники"
Продолжение гастрономической темы от Поплавского. Эта песня также время от времени вирусится в современной соцсети. Кроме этого, также именно эту под эту песню в свое время танцевали участники группы "Nemo", которые победили на Евровидении в 2024 году.
Это произошло осенью 2025 года во время визита в Киев. Сначала в кадре появились Nemo, которые подпевали "Варенички", а через несколько секунд к артистам присоединились Валерия Товстолес и Андрей Черновол. Они вместе станцевали под песню Михаила Поплавского.
Легкое звучание и простой текст также открывают в этой песне большой мемный потенциал.
"Варенички" от Поплавского: смотрите видео
- "Украинский борщ"
Михаил Поплавский не слишком заморачивался выбором многообразия тем, поэтому решил воспеть украинские блюда. В частности, не обошлось и без борща. Эта песня также часто фигурирует в юмористических роликах, яи привлекают внимание и служат развлечением.
Гастрономические песни: смотрите видео
- "Юный орел"
Этот трек не только классика репертуара Поплавского, он также периодически появляется в TikTok в видео с "мотивационными" монтажами или юмористическими отсылками к амбициям и самопрезентации. Хотя песня значительно старше, ее сейчас "переживают" в современном интернет-контексте.
- "Крапива"
Веселая, немного шутливая песня с народными мотивами. Она еще раз подчеркивает фирменный стиль Поплавского – простые образы, юмор и легкая самоирония.
Песня про крапиву: смотрите видео
Поплавский – больше не президент Университета культуры
- Многолетний глава Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский больше не будет президентом вуза. Он потерял должность из-за завершения срока действия соответствующего контракта.
- В МОН отметили: у Поплавского завершился срок действия контракта. Поэтому нужно было назначить нового руководителя этого учреждения высшего образования – и.о. президента, чтобы вуз не остался без руководителя.
- В МОН также уточнили, что и.о. руководителя Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) назначили профессора кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игоря Комарницкого.