Дитячий "тяжкий люкс" міленіалів: що найбільше цінувало покоління 1980 – 1990 років
- "Тяжкий люкс" означає цінності, здобуті важкою працею, не лише матеріальні, як успіхи чи навички.
- Для міленіалів "тяжкий люкс" включав такі речі, як окрема кімната, достаток їжі, чи поїздка за кордон.
Тяжкий люкс – це те, що робить життя цінним і приємним, але дісталося нелегко. Це може бути все, що людина вважає важливим: від матеріальних речей до досягнень у навчанні, роботі чи особистому житті.
На просторах тік току ми натрапили на цікаве відео annetkiinn, в якому підняли тему так званого "тяжкого люксу" у дитинстві міленіалів. Що це за вираз і що він насправді означає – розбираємося у цій статті.
Що таке "тяжкий люкс"?
"Тяжкий люкс" – це коли людина має щось цінне для себе, що дісталося їй важкою працею або зусиллями. Це не обов'язково про дорогі речі. Це може бути успіх на роботі, навчанні, нові навички чи будь-які досягнення. Для кожного "тяжкий люкс" має своє значення, бо цінності у людей різні. Те, що для однієї людини важко й цінно, для іншої може бути зовсім неважливим.
Насправді поняття "тяжкий люкс" можна застосувати до будь-чого, не лише до матеріальних речей. Наприклад, на платформі тредс користувачка zadorozhko.kateryna назвала достатній рівень фізичного здоров'я "тяжким люксом". Подібні пости на тему того, що для когось є цінним і важко здобутим, можна знайти чимало.
Що може бути "тяжким люксом" / скріншот з платформи тредс
Який був "тяжкий люкс" у дитинстві міленіалів?
В одному відео annetkiinn розповідалось про важко здобуту розкіш людей, народжених у 1980 – 1990 роках. Наприклад, купівля речей у магазині замість ринку, своя окрема кімната, достаток їжі вдома чи поїздка за кордон. Для багатьох дітей важливими були навіть дрібниці, типу свіжий огірок на день народження, аромат кольорових ручок, нове взуття на сезон або улюблена іграшка.
Тяжкий люкс міленіалів: дивитись відео
Навіть такі звичайні сьогодні речі, як святкування дня народження у кафе, новий одяг чи улюблений фастфуд, могли здаватися розкішшю для тих, хто виріс у скромних умовах.
