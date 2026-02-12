Не Леся Українка і не Старицький: хто придумав слово "мрія"

Є поширена думка, що слово "мрія" ввели в українську мову класики літератури. Його приписували Лесі Українці чи Михайлу Старицькому. Проте нові дослідження свідчать про іншого автора.

За словами громадського діяча і політолога Ореста Дрюля, перші тверді сліди слова "мрія" як українського іменника можна знайти в друкованому виданні 1863 року, пише "Новинарня".

Хто саме придумав слово "мрія"?

Слово з'явилося у журналі "Вечорниці" у листі харківської громади, підписаному студентом університету Василем Степановичем Модою (псевдонім – Василь Лиманський).

Раніше вважали, що слово "мрія" першим використала Леся Українка, а пізніше її мати Олена Пчілка, у перекладі поеми Лермонтова. Інша версія приписувала неологізм Михайлу Старицькому. Докази показують, що ці автори дійсно застосовували слово у своїх текстах XVIII – XIX cтоліть, але вже після того, як воно з’явилося у друці 1863 року.

Вже у 1870-х роках слово почало все частіше з’являтися у літературних перекладах і на сторінках періодики, а також фігурувало у словниках того часу. Слово поступово входило в активну мову та стало звичним для українців.

За словами мовознавців, дієслово "мріяти" існувало й раніше, але як окремий іменник у значенні "мрія, бажання" воно закріпилося саме через літературні джерела середини XIX століття завдяки харківським інтелектуалам.



У червні 2022 року "Укрпошта" випустила марки "Мрія" / Фото з "Укрпошти"

Сьогодні слово "мрія" – це не лише частина щоденного слововжитку, але й культовий символ української кульури. Цим словом назвали легендарний український літак Ан-255 "Мрія", який став символом досягнень українців у світі. Однак наш літак, який був найбільшим та найпотужнішим у світі знищили росіяни 27 лютого 2022 року в Гостомелі.

Слова "кум" та "кума" в українській культурі означають духовних батьків дитини та близьких людей для її батьків, і не мають еквівалентів в інших мовах. Про це розповів експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму інстаграмі. У різних регіонах України, таких як Буковина та Закарпаття, хрещених батьків називають "нанашками", що походить з румунської мови.

