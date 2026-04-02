Найбільший похорон в історії: скільки людей прийшло попрощатися з Папою Іваном Павлом II

Папа Іван Павло II помер 2 квітня 2005 року у Ватикані. Цьогоріч від дати смерті понтифіка виповнюється 21 рік. Він став першим за попердні 455 років папа римський неіталійського походження, а на останнє прощання з ним прийшло декілька мільйонів людей.

Про те, скільки люду було присутньо на похороні Івана Павла II, пише інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

Чому кількість присутніх осіб на похороні Івана Павла II досі вражає?

Як відомо, 264 Папу Римського ховали 8 квітня у Ватикані, а на останнє прощання та похорон Папи прибуло 3 мільйони паломників, які були об'єднаних кличем "Святий відразу". Це стало наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Нагадуємо, що в архівній статті BBC у той період йдеться про те, що похорон Івана Павла II відбудеться в Базиліці Святого Петра, а поховано його буде в склепі Базиліки. Натомість під час самої церемонії поховання братимуть участь близько 200 політичних та релігійних лідерів світу.

У Вікіпедії зазначається, що серед присутніх на похороні Папи Івана Павла II були присутні близько 80 чинних та колишніх глав держав зі всього світу, зокрема від України президент Віктор Ющенко, 10 монархів, 75 глав урядів та представники 18 міжурядових організацій та 15 релігійних традицій.



Папа Іван Павло II відвідав Україну

У gazeta.ua. згадують, що на траурній літургії було присутньо 300 тисяч осіб, за упокій понтифіка молилося понад мільярд вірян різних християнських конфесій, а 2 мільярди глядачів стежили за церемонією в прямому ефірі.

Як пише EWTN News, з посиланням на статистику від Ватикану, подію похорону висвітлювало понад 6 тисяч журналістів, фотографів та працівників радіо- та телебачення. А транслювало поховальну церемонію 137 телевізійних мереж у 81 країні на всіх 5 континентах.

Крім того, в ці дні до Базиліки Святого Петра входило по 21 тисячі осіб на годину, або ж 350 осіб на хвилину, а середній час очікування становив 13 годин.

Для народу було забезпечено 8 кухонь просто неба та 400 фонтанів з водою, а ще 2 цистерни з водою. Крім того, щодня call-центр пресслужби Ватикану приймав більш як 20 тисяч дзвінків.

Цікаво! Крім рекордної поховальної церемонії, ще один рекорд, який пов'язаний з Іваном Павлом II, це кількість загальних аудієнцій з віруючими та паломниками – близько 17 мільйонів людей.

Як відбувалася організація поховальної церемонії?

Через те, що кількість делегацій була настільки великою Ватикан обмежив кожну з них максимум 5 особами, а для Польщі, що є батьківщиною Івана Павла II, дозволено було мати до 10 членів.

Та й загалом через те, що подія тривала кілька днів (помер Іван Павло II 2 квітня, а похорон відбувся лише за 6 днів – 24 Канал), частина вірян займали місця, стоячи в черзі годинами та навіть ночами.

Крім того, важливим в цій церемонії було забезпечити безпеку на підступах до Ватикану, тому уряд Італії та Ватикан працювали над цим разом, зокрема і над управлінням руху транспорту.

Варто додати, що документи про організацію заходу є частиною архівів Ватикану та не публікується у відкритий доступ.



Обрання Папи Івана Павла II

