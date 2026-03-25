Її називали "принцесою з сумними очима": якою була королева Ірану Сорайя Есфандіярі-Бахтіярі

Історія Сораї Есфандіярі-Бахтіярі – це більше, ніж казка про кохання і королівський статус. Це шлях жінки, яка жила у світі розкоші, але була змушена зробити найболючіший вибір між любов'ю та обов'язком.

Її часто називають "принцесою з сумними очима" – жінкою, чия доля поєднала казкову розкіш і глибоку особисту драму, розповідає історик Ігор Кошіль. У контексті сучасного інтересу до Ірану варто згадати саме королеву Сорайя Есфандіярі-Бахтіярі – другу дружину шаха, чиє життя стало справжньою історією контрастів.

Дивіться також Диктувала моду, дружила зі знаттю та брала участь у дуелі: історія жінки, що підкорила Європу

Яким було походження майбутньої королеви?

Сорайя Есфандіярі-Бахтіярі народилася в Ісфагані у заможній і впливовій родині. Її мати була німкенею, тож Сорайя поєднувала східне коріння та європейське виховання. Вона здобула освіту у швейцарських пансіонах і вільно володіла кількома мовами.

Як почалася історія кохання з шахом Ірану?

Історія їхнього знайомства нагадує казку: шах побачив її фото, після чого вони зустрілися, а згодом він надіслав батькам дівчини перстень із 22-каратним діамантом. На той момент Сораї було лише 18 років.

Сорайя Есфандіярі-Бахтіярі / фото CNN

Вже за рік відбулося розкішне весілля. Весільну сукню для Сораї створив дім Dior, а сама вона швидко стала іконою стилю 1950-х. Її образи часто порівнювали з княгинею Монако Грейс Келлі.

Що стало головною трагедією її життя?

Попри зовнішню ідеальність, життя Сораї мало драматичну сторону – вона не могла народити дитину. Це стало ключовою проблемою для монархії, адже йшлося про спадкоємця престолу. Після років спроб і надій у 1958 році подружжя розлучилося. Для шаха це було болісне рішення, однак держава вимагала забезпечення спадкоємності династії.

Дивіться також Її компанія коштує мільярди доларів: як Елізабет Арден створила імперію краси з повного нуля

Яким було життя Сораї після розлучення?

Після розриву вона отримала титул і фінансову підтримку, жила між Римом, Парижем та іншими європейськими містами. Вела світське життя і навіть спробувала себе в кіно, хоча без особливого успіху. З часом вона перетворилася на символ меланхолійної аристократії 20 століття. Її називали "найкрасивішою королевою Сходу" та "сумною принцесою".

Чим запам'яталася її колекція прикрас?

Колекція Сораї вважалася однією з найвишуканіших у світі. Вона включала діаманти, рубіни, сапфіри та смарагди, створені найвідомішими ювелірними брендами. Частина цих прикрас була продана на аукціонах, коли її доходи зменшилися, розповідає CNN.

Сорайя Есфандіярі померла в Парижі 25 жовтня 2001 року. Її життя залишилося сповненим контрастів: від королівської розкоші до самотності вигнання. Після смерті її спадкоємцем був брат Біжан, однак і він невдовзі помер. У результаті все майно Сораї перейшло до німецької держави.

Які ще цікаві історії варто вам почитати?