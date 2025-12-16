Дитячий сміх в глибині "Арсенальної": містична легенда, яку переповідають у Києві

Київський метрополітен не просто цікавий, а й подекуди моторошний. Існують міські легенди столиці, які пов'язані із містичними явищами, які можна побачити у метро.

Наприклад, є легенда про станцію метро "Арсенальну". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео Наталії Скорик.

Чому на "Арсенальній" можна чути дитячий сміх?

Пізно вночі, коли станція метро "Арсенальна" вже порожня, технічні бригади спускаються у нижні коридори, адже вони обслуговують метрополітен. Вони нібито розповідають, що інколи на глибині можна почути дитячий сміх.

Легенди про метро Києва: дивіться відео

Він ніби з'являється поруч із технічною бригадою, проте зникає, якщо включити світло. Якщо ввімкнути прожектор, то навколо неначе стоїть така тиша, що можна почути власне серце.

Цей сміх не вдалося зафіксувати на жодному записі камер. Техніки переглядали те, що вдалося зняти, проте сміху не чути.

Скільки станцій має найбільше метро?

Нью-йоркський метрополітен має 472 станції, з яких 40% надземні, і реєструє приблизно 5 076 000 поїздок щодня, пише Вікіпедія.

Станції цього метрополітену стратегічно розташовані в районах Манхеттен, Бруклін, Квінз і Бронкс. Примітно, що приблизно 40% залізничних колій є надземними, тоді як решта 60% проходять під землею. Система має вражаючий трафік.

Чому "Арсенальна" така глибока?