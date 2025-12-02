"Голодні ігри": скандальний сервіс почав приймати ставки на окупацію українських міст

Українські військові роблять все можливе для того, аби стримати агресію росіян на всіх напрямках фронту. Водночас у мережі запустили дуже цинічний сервіс: він дає можливість поставити на те, чи буде певне українське місто окупованим до кінця року.

Це розбурхало мережу та спричинило обговорення такого кроку сервісу Polymarket. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис у threads.

Дивіться також Традиція, що існує тисячоліттями: одна з давніх церков святкує Різдво не 25 грудня і не 7 січня

Що відомо про це?

Сервіс Polymarket почав приймати ставки на окупації українських міст. Там можна зробити ставку, який населений пункт України може опинитись під контролем росіян. Щобільше, у реальному часі підтягується карта бойових дій, щоб ставки були точнішими.

Це видається вершиною цинізму. Подібні кейси вже стали звичними для сервісу Polymarket. Раніше там приймали ставки на абсурдні речі: чи воскресне Ісус до виходу ГТА5. Звісно, це не можна порівнювати із запуском ставок на окупацію міст, за які борються щохвилини ціною власного життя.

Подібне не могло залишити байдужим користувачів. Вони обурювались у коментарях. Цей кейс вже порівняли із тим, що під час війни на Балканах багатії платили гроші, щоб постріляти у людей.

Що думають про це у мережі / Скриншоти 24 Каналу

Ставки на війну дійсно вражають своєю цинічністю.

Що відомо про Polymarket, який запустив ці ставки?

Це компанія, яка займається прогнозуванням на основі криптовалюти. Штаб-квартира розташована у Мангеттені, мовиться у Вікіпедії.

Заявляється, що це платформа, де люди можуть робити ставки на майбутні події. Зокрема, економічні показники, погодні умови, нагороди, а також політичні та законодавчі результати.

Як політик ледь не потрапив у скандал через рух з ТікТок?